Dodental overstromingen na hevige regenval China loopt op tot 33

Het dodental als gevolg van de overstromingen na zware regenval in de Chinese provincie Henan afgelopen week is opgelopen tot 33. Dat meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van de Chinese overheid. Zo’n honderdduizend mensen waren al geëvacueerd, daar komen er steeds meer bij nu het noodweer zich naar het noorden van het land verplaatst. Staatszender Xinhua meldt dat meer dan 470.000 mensen en 55.000 hectare aan landbouwgrond getroffen zijn door het noodweer. Tot nu toe meldt de Chinese regering zo’n 160 miljoen euro inkomstenverlies.

Eerder deze week kwamen twaalf mensen om bij het vollopen van een metro in Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan. Er zijn nog acht mensen als vermist opgegeven.

In Zhengzhou viel tussen zaterdag en dinsdag bijna evenveel regen als gewoonlijk in een jaar: 617 millimeter. In Xinxiang, een kleine stad die noordelijker ligt dan Zhengzhou, werd 812 millimeter neerslag gemeten, het plaatselijke record. Het noodweer wordt veroorzaakt door de orkaan In-Fa, die aanhoudt en zich in noordelijke richting verplaatst. In vier steden in noord-Henan is nu het hoogste risiconiveau van kracht.