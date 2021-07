De spookachtige metropolen van fotograaf Frank van der Salm

Leven er wel mensen in de steden die Frank van der Salm (Delft, 1964) in de afgelopen 25 jaar fotografeerde? Zijn beelden van woontorens, concertzalen, parkeergarages en kantoorcomplexen ogen vaak spookachtig verlaten. De metropolen die hij bezocht in onder meer Zuidoost-Azië en de Golfregio, lijken daardoor haast inwisselbaar. Overal ter wereld trof Van der Salm dezelfde steriele zakelijkheid van gebouwen en interieurs: van de transitzones op luchthavens tot de glimmende vloeren in hotellobby's. Vandaar ook de titel van zijn tentoonstelling die nu (t/m 3 oktober) in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam te zien is: Nowhere - Imagining The Global City. Door de ogen van Van der Salm bevolken wij één grote, consumptiegerichte wereldstad, gebouwd door het globaal opererende grootkapitaal.