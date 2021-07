Werkloosheid weer ongeveer even hoog als voor de coronacrisis

China weigert mee te werken aan WHO-onderzoek naar herkomst coronavirus

Het Chinese ministerie van Volksgezondheid werkt niet mee aan het plan voor verder onderzoek naar de herkomst van het coronavirus door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dat plan staat dat de organisatie ook de mogelijkheid serieus neemt dat het virus is gelekt uit een Chinees laboratorium. „We accepteren zo’n herkomsttraceringsplan niet,” zegt Zeng Yixin, bestuurder van de Chinese National Health Commission (NHC), in een persconferentie. Dat meldt persbureau Reuters. „Het toont van weinig gezond verstand en gaat voorbij aan de wetenschap,” zegt Yixin.

Dat de WHO bij haar onderzoek naar de herkomst van het coronavirus ook kijkt naar Chinese onderzoekslaboratoria waar met virussen wordt gewerkt is volgens Yixin een „politieke overweging”. „We geloven dat een lek uit een lab zeer onwaarschijnlijk is, en dat het niet nodig is meer energie en moeite te investeren in onderzoek naar dit verband,” zegt ook Liang Wannian, voorzitter van het Chinese Covid-specialistenteam.

Vorige week vroeg Tedros Adhanom Ghebreyesus, voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie, aan China om transparanter te zijn en meer medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de herkomst van het virus. Hij zei dat er „voortijdige druk” is uitgeoefend om de theorie dat het is ontsnapt uit een laboratorium van tafel te krijgen. Tedros gaat in tegen het WHO-rapport dat in maart werd opgesteld, waarin de lab-theorie „zeer onwaarschijnlijk” werd genoemd. „Ik ben immunoloog en ik heb zelf in het lab gewerkt, en ongelukken in labs gebeuren,” zegt hij.

