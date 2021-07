Conflict Ethiopië breidt zich uit naar andere regio’s

Bij zware gevechten in de Ethiopische Afar-regio zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Dat melden internationale persbureaus donderdag. Ruim vijftigduizend mensen zouden bij de gevechten tussen het nationale regeringsleger en rebellen uit Tigray ontheemd zijn geraakt. Afgelopen weekend kondigden de strijdkrachten uit Tigray, verenigd in het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF), „beperkte aanvallen” aan op regeringtroepen in de aangrenzende Afar-regio.

Volgens regionale autoriteiten gaat het om een veel groter offensief dan de beperkte aanvallen, waarbij ook burgerdoden vielen. Dat specifiek Afar wordt aangevallen zou volgens analytici te maken hebben met het feit dat de verkeersader tussen hoofdstad Addis Abeba en de haven in buurland Djibouti door deze regio loopt. Het conflict in Ethiopië tussen de federale regering en de TPLF dreigt uit te groeien tot een nationaal conflict, nu de meeste regio’s in het land militaire steun hebben toegezegd aan het federale leger.

Ethiopië kent tien regio’s die een zekere autonomie genieten en die worden aangestuurd door de federale regering in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. In die stad gingen donderdag tienduizenden mensen de straat op om steun te betuigen aan het leger en te demonstreren tegen het geweld door de TPLF.

Onrust in Tigray

Het conflict tussen de Ethiopische regering en autoriteiten in Tigray laaide op in november vorig jaar, toen de Ethiopische premier Abiy Ahmed federale troepen naar de regio stuurde om de TPLF te verdrijven. Rebellen uit die regio zouden aanvallen op legerkampen hebben uitgevoerd. Drie weken later werd de regionale hoofdstad Mekelle ingenomen en werd de overwinning uitgeroepen. Eind vorige maand nam de TPLF Mekelle echter weer in en trokken Ethiopische troepen zich terug. Er werd een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd, maar gevechten breiden zich nu uit naar andere delen van het land.

Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen maanden duizenden mensen bij het gewapende conflict in Tigray omgekomen en circa twee miljoen mensen ontheemd geraakt. Zeker vijf miljoen inwoners van Tigray zijn afhankelijk van noodhulp. Het Wereldvoedselprogramma (WVP) van de VN is voorlopig opgeschort, nadat een konvooi met voertuigen van de hulporganisatie dit weekend in Afar werd aangevallen toen het op weg was naar Tigray.