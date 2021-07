Complotdenker Micha K. opgepakt in Noord-Ierland

Complotdenker Micha K. is woensdagavond gearresteerd in Noord-Ierland. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag aan NRC. K. is opgepakt op verzoek van het OM, omdat hij in Nederland wordt gezocht voor het beledigen en bedreigen van onder anderen RIVM-topman Jaap van Dissel via het alternatieve onlinekanaal Red Pill Journal. Daarnaast moet hij nog een celstraf van zes maanden uitzitten.

De rechter in Noord-Ierland beslist op 7 augustus of K. wordt uitgeleverd aan Nederland. Het OM wil hem onder meer vervolgen voor het verspreiden van complottheorieën over een pedo-satanistisch netwerk in Bodegraven. Van Dissel zou daar onderdeel van hebben uitgemaakt. In februari van dit jaar overstelpten aanhangers van die theorieën de begraafplaats in de gemeente met bloemen en bordjes bij graven van kinderen die zouden zijn misbruikt door dat netwerk. Begin juni oordeelde de civiele rechter dat de mannen direct moesten stoppen met hun beschuldigende verhalen.

Het OM linkt het Red Pill-netwerk aan meerdere bedreigingszaken. Zo beweren de complotdenkers dat Van Dissel betrokken zou zijn geweest bij het pedofielennetwerk en kindermoord. Voor die beschuldigingen is nooit bewijs aangevoerd. Volgens het OM hitsen de complotdenkers via hun online uitzendingen aanhangers op tot gewelddadige acties, onder andere tegen de RIVM-baas. In juni is een 48-jarige man uit Sittard veroordeeld tot vier maanden cel voor het meermaals bedreigen van Van Dissel, onder meer via de kanalen van het Red Pill-netwerk. Hij uitte zijn doodsbedreigingen in een besloten Facebook-groep en tijdens een demonstratie bij de rechtbank Den Haag.

K. is daarnaast bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor het plegen van smaadschrift aan het adres van Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS.