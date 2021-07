Boete van 750.000 euro voor TikTok voor schenden privacy jonge kinderen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd omdat de app de privacy van jonge kinderen schendt. De informatie die de Nederlandse gebruikers, onder wie jonge kinderen, van TikTok kregen bij het installeren van de app was in het Engels en daardoor niet goed te begrijpen. De toezichthouder vindt daarom dat TikTok te weinig uitlegde hoe de app persoonsgegevens verzamelde, verwerkte en verder gebruikte. De AP stelt dat dat in strijd is met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt. TikTok heeft bezwaar aangetekend tegen de boete.

De AP startte vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de Chinese app, omdat er zorgen bestonden over de privacy van kinderen, onder wie TikTok erg populair is. Kinderen worden als een extra kwetsbare groep gezien in de privacywet, omdat ze zich minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen.

Iers onderzoek

De AP heeft in oktober vorig jaar resultaten uit het onderzoek overhandigd aan TikTok, waarna de ontwikkelaar wijzigingen heeft doorgevoerd om de app voor kinderen onder de 16 jaar veiliger te maken. Zo hebben ouders meer controle gekregen over het account van hun kinderen: ze kunnen nu zelf de privacyinstellingen van hun kinderen beheren bijvoorbeeld. Het blijft voor gebruikers wel mogelijk om zich ouder voor te doen en een hogere leeftijd in te vullen, zegt de AP.

Toezicht op bedrijven zonder hoofdvestiging in Europa kan vanuit alle EU-lidstaten. Tijdens het onderzoek heeft TikTok zich definitief gevestigd in Ierland. De Nederlandse privacywaakhond draagt nu de uitkomsten uit het onderzoek over aan de Ierse Autoriteit Persoonsgegevens, die het onderzoek daarmee kan afronden en een definitief oordeel moet vellen over de mogelijke privacyschendingen door de app.