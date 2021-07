Besloten afscheid Peter R. de Vries begonnen

Het besloten afscheid van Peter R. de Vries, bedoeld voor familie, vrienden en andere genodigden, is donderdag om 11.00 uur begonnen in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Vijf vrienden van De Vries en zijn broer Wouter droegen zijn kist de grote zaal van het theater binnen. Onder hen zijn Herman du Bois en Wilco Viets, de twee mannen wier onterechte veroordeling in de Puttense moordzaak dankzij De Vries werd teruggedraaid. Ook Rich van Hout, zoon van Cor van Hout, is een van de kistdragers.

Tijdens de dienst spreken onder meer de kinderen van De Vries, Royce en Kelly, zijn broer Wouter en zijn partner, wier naam om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt wordt. Vanaf 10.45 uur konden genodigden van de dienst Carré binnenlopen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is teruggekomen van vakantie om de ceremonie bij te wonen, schrijft Het Parool.

Op woensdagmiddag konden mensen die Peter R. de Vries niet persoonlijk kenden hem een laatste groet brengen. 7.500 mensen deden dat. Ze stonden uren in de rij bij theater Carré, waar toen ook al de kist van de vermoorde misdaadverslaggever stond.

