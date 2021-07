Berlijn tast diep in de buidel voor hulpgeld

Duitsland maakt grote bedragen vrij voor de slachtoffers van de watersnoodramp van 15 juli en voor wederopbouw van de regio. Voor de eerste acute nood hebben de autoriteiten 400 miljoen euro uitgetrokken – waarvan de helft uit Berlijn komt en de andere helft moet worden bijgelegd door de getroffen deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Beieren.

Die 400 miljoen moet zo snel mogelijk bij diegenen terechtkomen die alles hebben verloren, om tenminste in eerste levensbehoeften als eten en kleding te voorzien. Al daags na de ramp waren in verschillende getroffen dorpen mobiele bankfilialen te zien die aan de slachtoffers met een enkele stempel van het gemeentehuis 200 euro contant uitkeerden, bij wijze van eerste ondersteuning. Lokale bedrijven die geen omzet kunnen draaien kunnen de komende tijd een beroep doen op het coronaherstelfonds.

Bovenop die eerste acute hulp komt een pakket van 6 miljard euro om de getroffen infrastructuur te herstellen. Angela Merkel zei donderdag, in een van haar laatste persconferenties als bondskanselier, dat naar schatting 600 kilometer treinspoor is vernield door de overstromingen van 15 juli. Minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) beloofde woensdag dat de federale regering het herstel van de grote wegen en treinsporen geheel zal betalen. Het steunpakket van 6 miljard is geënt op een vergelijkbaar pakket dat na het hoogwater in juni 2013 voor het herstel beschikbaar werd gesteld.

Belastingverlichting

Scholz stelde ook voor bouwvergunningen in de regio onbureaucratisch te behandelen, zodat de wederopbouw snel kan beginnen. Voor de slachtoffers die onvoldoende verzekerd zijn, zal het fonds ook aangewend worden voor het heropbouwen van woonhuizen.

Een andere belofte die Scholz en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) deden betreft de hulpdiensten die massaal op de been waren: de landelijke politie, de technische dienst, het leger. De rekeningen die zij sturen zullen anders dan gebruikelijk ook door Berlijn worden betaald. Ook heeft Scholz belastingverlichtingen beloofd voor de getroffen gemeentes, bedrijven en burgers.

Op de vraag of Scholz niet bang was dat mensen misbruik maken van de tegemoetkomingen, antwoordde hij dat hij ervoor pleit „niet cynisch of harteloos te zijn”. Snelle hulp is nu het belangrijkst.

