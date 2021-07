Arnhem verbreekt stedenband met Wuhan vanwege behandeling Oeigoeren

De gemeente Arnhem verbreekt de stedenband met de Chinese stad Wuhan. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond voor een voorstel om de relatie te beëindigen vanwege de mensenrechtenschendingen door China ten opzichte van de Oeigoeren. Eerder leek het er nog op dat een meerderheid wilde vasthouden aan de band om in gesprek te blijven met China.

De stedenband tussen Arnhem en Wuhan kwam in 1999 tot stand, maar kwam onlangs ter discussie te staan na een oproep van de gevluchte Oeigoer Ahmedjan Kasim. Samen met andere Oeigoeren ging hij woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering tijdens een demonstratie in gesprek met raadsleden. Tülay Gemici van GroenLinks, een van de partijen die op het laatste moment besloot tegen de stedenband te stemmen, zei tegen Omroep Gelderland dat de demonstratie „een rol had gespeeld” in de stem van de partij. In februari noemde een meerderheid van de Tweede Kamer de systematische vervolging en het opsluiten van Oeigoeren al „genocide”.

Volgens een evaluatie in opdracht van de gemeente Arnhem kan niet met zekerheid worden vastgesteld wat de precieze economische opbrengst is van de band, maar wordt deze geschat op indirect „enkele miljoenen euro’s aan extra omzet en tientallen arbeidsplaatsen” voor bedrijven uit de regio. Directe investeringen vanuit China vloeiden niet voort uit de stedenband.

Veel Nederlandse gemeenten hebben banden met één of meerdere steden in het buitenland. Hierbinnen wordt kennis uitgewisseld, kunnen culturele evenementen worden georganiseerd en wordt in sommige gevallen bijgestaan in de ontwikkeling van de partnerstad. Het aantal stedenbanden groeide na de Tweede Wereldoorlog sterk, maar wordt inmiddels niet meer bijgehouden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.