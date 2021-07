Activistische dochter Ben & Jerry’s maakt het Unilever lastig

Het is een opmerkelijk welles-nietesgevecht geworden: de botsing tussen levensmiddelenconcern Unilever (149.000 werknemers, 51 miljard euro omzet) en zijn activistische dochterbedrijf Ben & Jerry’s. Onderwerp van de ruzie: de verkoop van ijs in Israël.

Maandag stuurde Ben & Jerry’s een verklaring de wereld in dat het stopt met de ijsverkoop in bezet Palestijns gebied. Daar blijven zou „niet consistent” zijn met „de waarden” van het bedrijf, dat al decennia zeer uitgesproken is over sociale- en milieukwesties.

Tot zover geen probleem – los van de zeer verontwaardigde, maar voorspelbare reacties vanuit Israël. Het probleem zit verderop in de verklaring, waar de ijsmaker schrijft wél actief te blijven in de rest van Israël – en hier draait het conflict met Unilever om.

Aan NBC News liet de board of directors van Ben & Jerry’s namelijk weten dat die eigenlijk een heel andere verklaring had willen uitsturen. Eentje waarin níét expliciet staat dat Ben & Jerry’s in Israël blijft. De suggestie: Unilever is daarvoor gaan liggen. En in het geval van Ben & Jerry’s ligt dat extreem gevoelig. Bij de overname door Unilever in 2000 is in een speciale overeenkomst namelijk zorgvuldig vastgelegd dat het Amerikaanse ijsbedrijf autonoom kan blijven opereren. Onder meer door de instelling van die board of directors.

Voor de voorzitter van dit bestuur is het dan ook glashelder. Tegen NBC News: „Ze [Unilever] proberen de ziel van het bedrijf te vernietigen.”

Andere lezing

Donderdagmiddag reageerde Unilever-topman Alan Jope voor het eerst op de beschuldiging, bij een toelichting op de halfjaarcijfers. Veel wilde hij er niet over kwijt, maar duidelijk is wel dat Jope een andere lezing heeft. „We herkennen het belang van die overeenkomst”, zei hij. En later: „We respecteren gewoon de overeenkomst die we ondertekend hebben, twintig jaar geleden.”

Ook ontkent Jope dat het Unilever was die bepaald heeft wat Ben & Jerry’s in Israël moet doen. „De algemene beslissing is genomen door Ben & Jerry’s en de board of directors.” Wat hij met ‘de algemene beslissing’ precies bedoelt, wordt niet duidelijk.

Wel benadrukte Jope nog maar eens dat Unilever én Ben & Jerry’s echt in Israël blijven. „Het belangrijke punt, dat een beetje verloren gaat, is hoe gecommitteerd Unilever blijft aan z’n business in Israël – inclusief Ben & Jerry’s. Behalve aan de Westelijke Jordaanoever.”

De voorzitter van de board van Ben & Jerry’s, Anuradha Mittal, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van NRC om commentaar.

Vijanden maken

Voor Unilever levert de kwestie een ingewikkelde spagaat op. Het concern is helemaal vóór merken met een purpose. Dat betekent zoveel als: merken met een bestaansdoel anders dan geld verdienen, merken die zich durven uitspreken. Dove (verzorgingsproducten) wil ‘echte’ vrouwenlichamen vieren. Bij Hellmann’s (mayonaise) maken ze zich druk om voedselverspilling.

Ben & Jerry’s is een voorloper op dit vlak. Het had al een purpose ver voordat dit modewoord was uitgevonden. Zo’n sterke identiteit moet je koesteren. Maar er zijn, voor een grote multinational als Unilever met vele merken, ook grenzen. Je uitspreken, ja. Maar echte vijanden creëren? Dat is nou ook weer niet de bedoeling.

Unilever heeft er groot belang bij om zaken te blijven doen in Israël. Het heeft er vier fabrieken, zei Jope vanmiddag, en 2.000 werknemers. Tegelijkertijd is het óók niet de bedoeling Ben & Jerry’s van zich te vervreemden.