Aantal verdrinkingen in Nederland in 2020 toegenomen

Het aantal verdrinkingen in Nederland is in 2020 toegenomen naar 107 inwoners. Dat zijn er 31 meer dan een jaar eerder. Naast de 107 verdronken Nederlanders, kwamen er ook nog dertig mensen die niet in Nederland woonden om het leven door verdrinking. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de meest recente cijfers.

Het aantal mannen dat verdronk steeg van 64 in 2019 naar 85 in 2020. 22 vrouwen verdronken vorig jaar, tegenover 12 een jaar eerder. Gemiddeld verdronken de afgelopen twintig jaar jaarlijks 87 inwoners. 70 procent van de verdrinkingen vond plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas of de zee. Bij kinderen jonger dan 10 jaar gebeurde het meestal in en om het huis.

Het totaal aantal verdrinkingen is sinds de jaren vijftig fors gedaald. Toen verdronken jaarlijks nog vier- tot vijfhonderd Nederlanders. De afgelopen twee jaar was meer dan de helft van de inwoners die verdronk 60 jaar of ouder. Verder valt uit de cijfers op te maken dat tussen 2016 en 2020 relatief veel inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond verdronken. Jongeren tot 20 jaar zijn vooral slachtoffer: de sterfte door verdrinking in die leeftijdscategorie was bijna vier keer zo hoog als bij kinderen met een Nederlandse achtergrond.