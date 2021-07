Wielrenner Jakobsen pakt eerste zege na zware val

Fabio Jakobsen heeft voor het eerst sinds zijn zware val in augustus vorig jaar een overwinning geboekt. De renner van Deceuninck-Quickstep schreef de tweede rit in de Ronde van Wallonië op zijn naam, door in de massasprint Fernando Gaviria en Amaury Capiot achter zich te laten. Na afloop zei een blije Jakobsen op het Twitterkanaal van zijn ploeg dat dit voor hem het definitieve einde van zijn revalidatie betekent: „Ik ben terug en kijk ernaar uit om meer te winnen.”

Drie maanden geleden maakte de 24-jarige renner zijn rentree na zijn zware val in de Ronde van Polen. Daar sloeg hij tijdens een sprint in dalende lijn door toedoen van Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) over de dranghekken. In het ziekenhuis stelden de doktoren een verbrijzelde luchtpijp, breuken aan het gelaat en een gebroken gehemelte vast. Jakobsen werd enkele dagen in een kunstmatig coma gehouden, terwijl gevreesd werd voor zijn leven. Na meerdere operaties keerde hij in de Ronde van Turkije terug op de fiets, al was het de vraag of hij zijn oude niveau nog zou kunnen bereiken.

Dinsdag werd Jakobsen nog 21ste in de eerste etappe van de Ronde van Wallonië, die gewonnen werd door Groenewegen. Ook voor de Jumbo-Visma was het een bijzondere zege. Hij werd naar aanleiding van zijn rol bij de val van Jakobsen voor negen maanden geschorst en won voor het eerst sinds zijn terugkeer in het peloton. Woensdag zat Groenewegen in Zolder (ook de startplaats) niet bij de beste tien renners van de dag. Wel blijft hij in het bezit van de leiderstrui.