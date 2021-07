Verdachte van mishandeling Mallorca meldt zich bij Nederlandse politie

Een van de verdachten in de mishandelingszaak op Mallorca heeft zich zondag gemeld bij de politie in Nederland. Dat bevestigt zijn advocaat Jaap-Willem Roozemond woensdag aan NRC naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. De krant meldt ook dat een tweede verdachte zich heeft gemeld, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er is niemand aangehouden.

De advocaat een van de verdachten pleitte er eerder voor dat de zaak in Nederland voorkomt, omdat het slachtoffer en de verdachten de Nederlandse nationaliteit dragen. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde daarop dat het „in theorie mogelijk is” om het onderzoek in Nederland te laten verlopen, maar „het is gebruikelijker” dat de zaak in Spanje dient, aangezien „het misdrijf daar is gepleegd”.

Het OM laat woensdag weten dat het in afwachting is van een rechtshulpverzoek uit Spanje. Pas als dat er is, kan de Nederlandse politie eventueel verdachten arresteren. Een justitiewoordvoerder zegt dat er wel contact is geweest met de Spaanse collega’s. „Spanje heeft de regie over dit onderzoek. Daar heeft het incident zich voorgedaan, dus zij bepalen de voortgang.” Mogelijk levert Nederland de verdachten over aan Spanje, mochten de Spaanse autoriteiten daarom vragen.

Arrestatiebevel

De Spaanse politie zegt tegen lokale media dat het onderzoek naar het incident nog in volle gang is. Mogelijk vaardigt een rechtbank in Palma woensdag een arrestatiebevel uit, waarna Spaanse agenten naar Nederland zullen vertrekken om acht verdachten aan te houden. Die zouden na het incident op het vliegtuig naar Nederland zijn gestapt. Vier andere verdachten zijn nog niet geïdentificeerd.

Spaanse kranten schreven op basis van camerabeelden en gesprekken met omstanders dat de groep verdachten de andere vakantiegangers „zonder reden” aanviel. Eerder zouden de verdachten - allen tussen de 18 en 20 jaar - uit een nachtclub zijn gezet. De groep huurde een vakantievilla in Llucmajor, in de buurt van Palma de Mallorca op het eiland.

Dit weekeinde kwam een 27-jarige jongen uit Waddinxveen om het leven bij een vechtpartij op de boulevard op Mallorca. Uit camerabeelden bleek dat het slachtoffer verschillende keren tegen zijn hoofd is geschopt terwijl hij op de grond lag. Daarna is hij met hersenletsel opgenomen op de intensive care, waar hij uiteindelijk stierf.