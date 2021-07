Uitbraak van RS-virus zorgt voor volle kinder-IC’s

Bijna alle intensivecareafdelingen voor kinderen in Nederland zitten vol vanwege een uitbraak van het besmettelijke RS-virus. Het gaat om negentig bedden in zeven ziekenhuizen. Dat zegt Hans van Goudoever, kinderarts en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. „Op dit moment is er nog één plek in Maastricht en that’s it.” Niet alle ic-bedden zijn bezet door RS-patiënten. In Amsterdam gaat het om ongeveer de helft.

De uitbraak van het virus is uitzonderlijk in de zomer. Meestal is er een piek in de winter. Het RS-virus werd een paar weken geleden voor het eerst geconstateerd in de regio Rotterdam en heeft zich vervolgens verspreid over de rest van het land. Vermoedelijk heeft dat met de coronamaatregelen te maken: door het houden van afstand heeft het RS-virus waarschijnlijk niet om zich heen kunnen grijpen en hebben kinderen geen immuniteit opgebouwd.

Of de piek al is bereikt en nu gaat dalen, durft de arts niet te zeggen. „In de winter zien we normaal een piek van zes weken bij zo’n epidemie. Maar we hebben geen idee hoe het virus zich in de zomer gaat ontwikkelen.” Het virus is in principe niet heel ernstig voor kinderen, zegt hij. De verschijnselen van het RS-virus lijken op die van een verkoudheid. Vooral bij baby’s en peuters kan het virus benauwdheid veroorzaken. Eén op de honderd kinderen wordt opgenomen in het ziekenhuis en van die groep belandt 10 procent op de intensive care, waar ze volgens Goudoever vaak „vrij kort” liggen. In Nederland overlijden er nauwelijks kinderen aan de ziekte, zegt de kinderarts.

‘Extreem beeld’

Uit een steekproef van 21 laboratoria blijkt dat het RS-virus in Nederland van 37 meldingen halverwege juni naar 139 is gestegen in de week van 5 tot en met 11 juli. Ook epidemioloog Anne Teirlinck van het RIVM kan nu nog niet zeggen of het virus al teruggedrongen is. „Als je naar data van eerdere uitbraken kijkt, dan zie je dat de grafiek steeds heel steil omhoog loopt en daarna heel steil daalt.”

Ze noemt het beeld dat ze nu ziet in de zomer „heel extreem”. Dat het nu zomervakantie is, kan werken bij het terugdringen van het virus. Kinderen kunnen elkaar niet besmetten op school, bijvoorbeeld. „Maar dat weten we niet zeker. We zitten me een epidemie die we normaal gesproken niet in de zomer hebben”, aldus Teirlinck. „Het is lastiger voorspellen hoe lang het gaat duren en hoe hoog de piek wordt.”