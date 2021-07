Buurvrouw breekt enkel. We wonen in een klein dorp met een smal weggetje en we zijn alleen bereikbaar via een pont over een kanaal. Buurvrouw is voor verplaatsen tijdelijk aangewezen op een rolstoel. Ze bestelt een rolstoel. Die wordt gebracht. Dat wil zeggen, de chauffeur van de bestelwagen belt haar op en zegt dat hij de pont niet over wil en het dorp in. Hij vraagt haar of ze de rolstoel even wil komen halen aan de overkant.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl