PSV is Galatasaray de baas in kwalificatieronde Champions League: 5-1

PSV heeft woensdagavond een eerste stap gezet op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen in eigen stadion, in de tweede voorronde, ruimschoots met 5-1 van Galatasaray. De return in Turkije is volgende week.

Eran Zahavi scoorde drie keer voor PSV. Na een kleine twee minuten profiteerde de Israëlische spits van een fout van doelman Fernando Muslera: 1-0. Op aangeven van Noni Madueke schoof Zahavi zo’n dertig minuten later de 2-0 binnen. Galatasaray scoorde kort voor rust via Emre Kilinç tegen.

PSV liep kort na rust weer verder uit. Zahavi bleek ook een assist in de benen te hebben: met een snelle voetbeweging zette hij Mario Götze in de 51e minuut vrij voor het doel. De Duitser krulde de bal knap in de bovenhoek. Zahavi zelf zorgde in de slotfase voor de 4-1, en daarna was het opnieuw aan Götze in de 88ste minuut.

PSV moet drie voorronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.(ANP)