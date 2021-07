Ouderen zijn romantisch en seksueel actiever dan ooit

Hij leek wat kleiner en breekbaarder dan vroeger, mijn voormalige buurman, die me in de krant had zien staan en me vervolgens een e-mail had gestuurd: of we weer eens bij zouden praten? De afspraak volgde eerder dit jaar, in lockdown-style: in de zon op een parkbankje, met een winterjas aan net warm genoeg voor een lang gesprek, en hij, toch al een jaar of twintig met pensioen maar nog fit en gezond, had volgens hemzelf tóch alle tijd om in een ellenlange rij voor afhaalkoffie te staan.

Dus daar zaten we, met houten staafjes roerend in cappuccino – ik met havermelk, zoals mijn generatie betaamt, hij met koemelk, zoals de zijne gewend is. Hoe het was, vroegen we elkaar, het leven? Ik somde mijn rijtje met hoogte- en dieptepunten als eerst op: studies afgemaakt, leuke baan, verliefd, getrouwd, gescheiden, ziek familielid, weer verliefd, kind, nieuw huis, dat waren de belangrijkste dingen wel. Hij vertelde over zijn tuinwerk, de kookclub, de uitbouw van zijn woonkamer, en toen, in één zin door, over de grote liefde die tien jaar terug overleden was, en de nieuwe liefde die – een beetje tot zijn eigen schrik – ook behoorlijk groots bleek.

Hij stond op.

Of ik nog een koffie wilde, misschien ook iets erbij?

Maar ik ben gekke Henkie niet. Niks geen luchtig gebabbel in de koffiewachtrij, wenste ik; over die verliefdheid wilde ik het hebben. Al – hoe oud was hij nou precies? – 89! 89, en dan nog blozend van verliefdheid, want zag ik het nou goed, ja, ik zag het goed, de wangen van mijn oude buurman kleurden roze, nu hij vertelde over háár.

Hij ging weer zitten.

Ze was iets, maar niet veel jonger dan hij, werkte vroeger in hetzelfde vakgebied. Ze kenden elkaar al decennia, maar ineens, enkele jaren na de dood van hun beider echtelieden, sloeg de vonk over.

„Maar gaat dat dan nog?”, riep ik uit, „bij haar ook?”

Het beeld stemde me vrolijk; het idee hoopvol. Om te weten dat zoiets indrukwekkends als verliefdheid niet alleen is weggelegd voor de eerste helft van het leven, maar telkens terug kan keren; om ook na de dood van een geliefde weer opnieuw geluk te kunnen vinden; om met gerimpelde handen telefoonberichtjes in te toetsen en vervolgens nerveus te wachten tot die ander ein-de-lijk wat terugschrijft.

„We vrijen ook”, zei hij toen, ogen ineens gefixeerd op de lege koffiebeker – ik realiseerde me dat niet het benoemen van de verliefdheid maar de voorbereiding op die laatste mededeling, het blozen van daarnet weleens zou kunnen hebben veroorzaakt.

„Maar gaat dat dan nog?”, riep ik uit, „bij haar ook? En heb je daar nog steeds behoefte aan?” De nieuwsgierigheid was mijn beleefdheid te snel af – ik kende eigenlijk vooral verhalen over droge vagina’s en weigerende piemels op leeftijd, maar meer nog dan dat, over hoe passionele liefde en extatische lust in de loop van een mensenleven uitdoven, omdat het aantal rondrazende hormonen in onze lichamen afneemt, terwijl het aantal fysieke gebreken toeneemt, zodat oudere liefde omslaat in iets kalmers, iets wat zich soms manifesteert als gemoedelijk gekibbel, en soms als wat de Franse filosoof Pascal Bruckner een hoffelijke, delicate omgang zou noemen: een zachte liefde. Iets vergelijkbaars las ik in de literatuur over de vertaling van die latere liefde in bejaardenseks: die zou meer draaien om strelen en nabijheid dan om het woeste kleren-van-elkaars-lichaam-trekken dat we associëren met verliefde seks (of heel dronken seks, zou ik daaraan willen toevoegen).

Dat paste allemaal keurig bij het beeld dat ik kende uit de bejaardenhuizen waar ik vroeger als vrijwilliger werkte of later bij familieleden op bezoek kwam. Ik zag er eens een hoogbejaard echtpaar stijldansen, hun bewegingen stijf maar nog steeds gericht, hun voorhoofden leunden tegen elkaar aan. Ik zag twee geliefden in hun rolstoelen naast elkaar de thuisgebrachte maaltijd opeten – zij gaf hem haar bakje vanillevla.

Lief, maar niet erg opwindend.

En ook niet per se kloppend, zo blijkt. Want bejaardenseks is trending. Ouderen zijn romantisch én seksueel actiever dan ooit, en gezien het feit dat we steeds gezonder ouder worden, zal die trend naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 25 65-plussers ervaring heeft met datingapps, tegenover de helft van de 25- tot 34-jarigen. Het aantal datingsites en -apps speciaal voor ouderen stijgt, maar een groeiend aantal bejaarden waagt zich ook op mainstream relatie- en seksplatforms. Dus hoewel ze nu nog geen meerderheid op Tinder vormen, zou dat over een aantal jaar zomaar het geval kunnen zijn, want ouderen zijn in ons land met véél: voor het eerst in de geschiedenis van Nederland zijn er net zoveel volwassenen ouder, als jonger dan vijftig. Zoekende zestigplussers gedragen zich in hun liefdesleven vaak als twintigers: waar voor dertigers het doel vaak is om een partner te vinden waarmee ze kunnen samenwonen en kinderen krijgen, zijn oudere singles op zoek naar aandacht en avontuur. Samenwonen hoeft voor velen niet meer zo; na jaren alleen, zou dat een te grote aanpassing vergen. Maar ze zoeken wel degelijk iemand om mee te lachen, te praten, films mee te kijken en…

„Te neuken”, weet huisarts en seksuoloog Peter Leusink – een van zijn specialiteiten is het begeleiden van ouderen bij seksuele klachten. „Of andere vormen van intimiteit mee te beleven, want seks is natuurlijk veel meer dan penetratie. Bedenk je wel: een zeventiger van nu staat heel anders in het liefdesleven dan een leeftijdgenoot van een of twee generaties geleden. Deze generatie ouderen groeide, anders dan hun ouders, op in een tijd waarin ze mochten genieten van seks. En als je eerder een goed seksleven had, wil je dat behouden na je scheiding of weduwschap. Dat kan gewoon. Sterker nog: ik raad ouderen aan het vooral te blijven doen, want seks is niet alleen gezond en leuk voor het individu, het voedt ook je relatie. Als de seks wegvalt, verlies je het cement van de intimiteit.”

Dus wat een ouder koppel in bed moet doen, is veel explicieter bespreken wat er werkt

Ja, natuurlijk, ook hij kent verhalen over temperende seksualiteit, maar die zijn maar half waar: „Seks met een ouder lichaam is anders, maar zeker niet slechter, laat staan onmogelijk. Het is bijvoorbeeld een mythe dat vrouwen niet meer vochtig kunnen worden: het duurt alleen langer. En een man zonder fysieke klachten kan vaak gewoon een erectie krijgen, maar het kan lastiger zijn om die te behouden zonder directe stimulans. Dus wat een ouder koppel in bed moet doen, is veel explicieter bespreken wat er werkt: als jij mij nou eerst met je mond bevredigt, dan zorg ik straks met mijn hand dat jij stijf blijft.” Voor de man die merkt dat het orgasme langer op zich laat wachten een bonustip: een vibrator tussen de balzak en anus laten trillen, ter stimulans van de prostaat. Voor de vrouw wier vagina droog aanvoelt: neem de tijd, langer voorspel werkt zeker zo goed als glijmiddel. Ook een tip voor de man of vrouw van wie de mannelijke partner geen erectie meer kan krijgen en het seksleven daarom opgaf: „Vaak denken mannen er niet aan dat seks veel meer is dan penetreren. Leer hem dat, ga samen op zoektocht. En masturbeer! If you don’t use it, you lose it.”

Dan komt het mooi uit dat bejaarde pornosterren het steeds beter doen, en dan met name de vrouwen, online bekend als GILFS: ‘Grandmothers I’d Like to Fuck’. Op het internet staan ze beschreven met hun leeftijd prominent bovenaan het profiel, en daaronder grafische beschrijvingen van hun oudere lichaam: „Her pussy is still perfectly functional, and her ass is still very tight. Plus, the saggy implant boobs do their job in the best way possible.”

De porno waarin de ‘sexy nannies’ gloreren, is niet alleen anders vanwege de leeftijd van de acteurs, maar ook vanwege de atypische rollen die ze spelen. De vrouwen doen het vaak met (veel) jongere mannen, hebben een hogere sociaal-economische status (ze spelen bijvoorbeeld de rol van advocaat terwijl de mannelijke tegenspeler tuinier is) en gedragen zich dominanter in bed, in tegenstelling tot mainstream porno waarin vooral jongere en passievere vrouwen te zien zijn. GILFS worden dan ook niet alleen bekeken door mensen van vergelijkbare leeftijd; er is ook een groep jongere mensen die juist het idee van seks met een ervaren dame (of heer), opwindend vindt.

Op Zoom sprak ik met enkele Amerikaanse GILFS. Met de zeventigjarige Rita Daniels bijvoorbeeld, die pas na haar vijftigste besloot om pornoacteur te worden, en met Robin Pachino, grootmoeder van vier kinderen en fulltime pornoster, die zo’n veelgevraagd acteur is dat het vrijwel onmogelijk leek om haar te interviewen. „I’m very busy with work”, verontschuldigde ze zich meer dan eens, als ze had afgezegd. Waarvan akte: Robin was on tour, maandag in San Francisco, dinsdag in Boston, woensdag in weer een andere tijdzone. Beide dames lieten weten nu een beter seksleven te hebben dan in hun jonge jaren, en daarmee de baan van hun leven.

Niets voor mijn voormalige buurman. Die had vooralsnog genoeg aan het beeld van zijn eigen naakte geliefde. „Dat is heel spannend”, vertelde hij, „je oude lichaam te laten zien aan een ander. Toen ik nog jong was, voelde ik me zelfverzekerder over mijn lichaam. Maar zij is ook ouder, raakte een borst kwijt na een operatie, is minder slank dan eerst. Toch vind ik haar oprecht nog een mooie vrouw, en dat is te merken aan de reactie van mijn penis.”

Nee, daar wilde hij niet nog meer details over kwijt. Niet omdat hij daarvoor te preuts was, liet hij me grijnzend weten, maar omdat het gesprek nu wel lang genoeg had geduurd. Hij wilde naar huis, naar zijn verkering: vanavond hadden ze date night.