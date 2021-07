Oud-hoofdredacteur prodemocratische krant Hongkong opgepakt

De voormalig hoofdredacteur van de inmiddels opgeheven krant Apple Daily in Hongkong is gearresteerd op verdenking van „samenspanning met buitenlandse mogendheden”. De politie heeft laten weten dat een 51-jarige medewerker van het mediabedrijf is aangehouden, maar maakt zijn identiteit niet bekend. Onder meer de South China Morning Post stelt dat het om oud-hoofdredacteur Lam Man-chung gaat. Eerder werden eigenaar en uitgever Jimmy Lai en andere oud-werknemers van de prodemocratische krant opgepakt.

Lam had de leiding over Apple Daily, die eind juni moest stoppen onder druk van de Chinese regering. De redactie stelde „slachtoffer van tirannie” te zijn. De uitgeverij van de krant had te maken met bevroren bankrekeningen. Er liep al langer een onderzoek naar een zogenoemde inbreuk op de staatsveiligheid. Sinds de controversiële veiligheidswet van kracht is in Hongkong zijn verschillende medewerkers opgepakt. Vlak nadat de oud-hoofdredacteur werd aangehouden, zijn twee andere oud-werknemers op borgtocht vrijgekomen.

De oud-journalisten van Apple Daily zijn vervolgd op basis van de veiligheidswet, waartegen ze eerder fel in het verweer kwamen. Volgens Beijing zijn de publicaties van de krant in strijd met de wet, die separatisme, terrorisme en buitenlandse inmenging verbiedt.

De nationale veiligheidswet ligt sinds de invoering vorig jaar juni onder vuur in Hongkong. Duizenden betogers kwamen ertegen in actie, omdat ze vonden dat de autonomie van Hongkong verbrokkelde en de greep van China te groot werd. In totaal worden meer dan 120 verdachten vervolgd en is een website die beelden van demonstraties tegen de wet toonde uit de lucht gehaald.