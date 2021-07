Orbán schrijft referendum uit over controversiële anti-lhbti-wet

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft woensdag een referendum aangekondigd over controversiële wetgeving op gebied van onderwijs en opvoeding. Orbán wil dat de Hongaarse bevolking zich uitspreekt over een vijftal vragen die gaan over de recent ingevoerde ‘anti-lhbti-wet’. Daarmee reageert hij op ferme kritiek vanuit de Europese Unie (EU) op een wet die „lhbti-propaganda” verbiedt voor kinderen onder de achttien jaar. Het referendum richt zich onder meer op voorlichting over seksuele diversiteit en geslachtsverandering.

Zo kunnen Hongaren zich binnenkort uitspreken over de vraag of openbare scholen lessen over seksuele geaardheid mogen geven zonder toestemming van de ouders. Ook werpt Orbán de vragen op of minderjarigen „seksuele inhoud te zien krijgen die hun ontwikkeling beïnvloedt” en of Hongaarse kinderen media-uitingen mogen zien over geslachtsverandering.

Daarnaast vraagt de regering aan de burgers of zij „de promotie van geslachtsverandering” voor minderjarige kinderen moet stimuleren. Een andere vraag in het referendum is of de regering behandelingen voor geslachtsverandering moet toestaan voor minderjarigen. Orbán spreekt zelf van een „kinderbeschermingswet” en stelt dat Hongarije hierop wordt aangevallen door Brussel. Volgens de premier staat de wetgeving geen „seksuele propaganda” toe op kleuterscholen, basisscholen, op televisie en advertenties.

Referenda

Orbán gebruikt referenda vaker om polarisatie in de samenleving aan te wakkeren. Zo kreeg hij in 2016 steun in zijn verzet tegen Europese migratiequota na een campagne waarin vluchtelingen werden aangemerkt als terroristen. De aankondiging van het transfobe referendum komt vlak voordat komend weekend het jaarlijkse Pride-evenement in Boedapest plaatsvindt.

De Hongaarse premier heeft, in navolging van electoraal succesvolle Poolse politici, de afgelopen jaren steeds meer anti-lhbti-wetten doorgevoerd. Zo werd het transgenders vorig jaar onmogelijk gemaakt om juridisch van geslacht te wijzigen. Vorige maand gebood de Hongaarse regering dat onderwijsmateriaal, films en advertenties gericht op kinderen geen „afwijking van genderidentiteit, geslachtsverandering of het promoten of vertonen van homoseksualiteit” mogen bevatten. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen.