Olympische Spelen van 2032 gehouden in Australische Brisbane

De Olympische Zomerspelen van 2032 zullen plaatsvinden in de Australische stad Brisbane. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) woensdag bekendgemaakt. De aankondiging voor de Spelen werd door inwoners van Brisbane live bekeken op grote schermen.

Het zal de derde keer zijn dat de Zomerspelen plaatsvinden in Australië, na Melbourne in 1956 en Sydney in 2000. Alleen in de Verenigde Staten vonden de Zomerspelen eerder in drie verschillende steden plaats: in St. Louis, in Atlanta en twee keer in Los Angeles. In 2028 staan de Zomerspelen weer in Los Angeles op de planning.

Op Facebook schrijft de Australische premier Scott Morrison dat het een historische dag is voor het hele land. Volgens hem hadden de Spelen in Sydney in 2000 een grote invloed op de samenleving. Ook is de aankondiging volgens hem een aanmoediging voor de Australische atleten in Tokio op dit moment. Brisbane is de hoofdstad van deelstaat Queensland.