Nederlandse B&B-houders werken tijdens het daten gewoon door

Wordt het de zomer van de liefde? Of de zomer van het ongemak? Wie sinds vorige week inschakelt bij RTL4 voor het realityprogramma B&B Vol Liefde zal, ondanks de titel, kiezen voor optie twee. De romantiek spat nog niet van het scherm af in deze bijna dagelijkse reeks (vier keer per week) waarin zes vrijgezelle B&B-houders op verschillende plekken in Europa zoeken naar een geschikte partner. Wel zijn er duffe gesprekken gevoerd, pijnlijke pilateslessen gehouden en vooral heel veel klusjes gedaan. De Nederlandse eigenaren werken tijdens het daten gewoon door en kunnen de hulp goed gebruiken.

B&B Vol Liefde begint uit te groeien tot een zomerhit voor RTL4. In de eerste week trok het programma gemiddeld 755.000 kijkers, dinsdagavond keken er ruim 835.000 mensen (de echte liefhebber kan een dag vooruit kijken via Videoland). De originaliteitsprijs krijgen de makers niet: ze mixen elementen van Bed & Breakfast, Boer Zoekt Vrouw en Ik Vertrek. De eigenaren krijgen elk vier potentiële partners op bezoek. De gasten komen niet tegelijk aan, maar één voor één. De eerste bezoekers hebben iets meer tijd alleen met de eigenaar, gaandeweg sluiten meer bezoekers aan. Alles draait bij dit soort programma’s om de casting. Op dat vlak zit het wel snor.

Praatgraag

Neem de praatgrage zestiger Jacob („Blond haar vind ik erg aantrekkelijk, maar daarentegen is donker haar ook mooi”). Hij runt al jaren een grote B&B in Portugal met een sportief thema. Hij krijgt zijn vier vrouwelijke gasten vanwege lokale coronaregels tegelijk binnen. Terwijl sommige deelnemers op andere locaties liever nog kiezen voor de elleboogbegroeting, sprint Jacob naar zijn vrouwen toe om ze bij de ontmoeting te zoenen. In de uitzending van dinsdag vraagt hij yogadocent Monica (56) tijdens een gesprek in zijn cactuskas om feedback, over zowel zijn onderneming als zijn persoonlijkheid. Het kan wel wat beter op hygiënisch vlak, zegt ze. En Jacob zelf? „Minder praten misschien?”, vult hij alvast voor haar in. Daar is ze het wel mee eens.

Met zijn zelfvertrouwen zit het verder wel goed. Al loopt het een deukje op als hij op de tennisbaan een pilatesles krijgt van een van de andere vrouwen. Echt soepel gaat het niet. „Ze respecteert mijn blessures niet”, roept hij al snel.

Blessures zijn ook niet uitgesloten in Oostenrijk, waar voormalig stewardess Caroline (49) een lodge heeft. Hier ziet alles er spik en span uit en dat wil ze graag zo houden. Ze krijgt eerst Nico over de vloer, gevolgd door Eric. Nico ziet zichzelf vanaf het eerste moment al samen met Caroline en doet er alles aan om haar voor zich te winnen. De mannen worden flink aan het werk gezet en repareren hekjes en maken toiletten schoon. Als ze gaan houthakken vrees je even dat er iemand bij de eerste hulp zal eindigen.

Bromance

Ondertussen doen de mogelijke lovers van de ambitieuze Debbie (31) het rustiger aan. Debbie heeft een succesvolle B&B en lijkt eigenlijk te druk voor haar dates. Gelukkig heeft fitnesstrainer Pascal een PlayStation meegenomen om tijd te doden, iets wat zijn concurrent Melvin wel kan waarderen. Voorlopig is er op deze locatie meer sprake van een bromance dan een romance.

Net als in de sport kan er natuurlijk nog van alles gebeuren, B&B Vol Liefde loopt nog de hele zomer. Is het verheffende televisie? Allerminst. Het is ook wat richtingloos en soms zelfs saai. Toch is het moeilijk om te stoppen met kijken als je eenmaal gehecht bent aan de deelnemers. En ach, soms is dit soort ongemaksreality gewoon fijn om je beter te voelen over je eigen liefdesleven.

