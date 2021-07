Met sneakers voor ‘kansloze skateratten’ won Paul Van Doren (1930-2021) de strijd om de jeugd

Skateboarden is een slijtageslag, en niet alleen lichamelijk. Wie ooit heeft geskatet, weet dat het schoenen vreet. De griptape – het op de bovenkant van de plank geplakte schuurpapier – houdt weliswaar je voeten op hun plaats, maar verpulvert bij iedere truc ook rubber, leer en suède.

Behalve naar glad asfalt, steile hellingen en andere uitdagende obstakels waren skaters uit de prehistorie van de sport daarom ook op zoek naar onverwoestbare sneakers. Die vonden ze bij Vans, een klein bedrijfje dat was vernoemd naar de moeilijke achternaam van twee broers met verre Nederlandse voorvaderen: Paul en Jim Van Doren. Paul, de oudste, overleed op 6 mei, een maand voor zijn 91ste verjaardag. Zijn jongere broer was tien jaar geleden al gestorven, op 72-jarige leeftijd.

Aanvankelijk was Vans een niche-product voor skaters, punkrockers en andere buitenbeentjes. Als puber leek Paul zelf ook zo’n nergens-voor-deuger. Al op zijn zestiende verliet hij school, waar hij wegens zijn Hollandse achternaam de bijnaam ‘Dutch the Clutch’ had gekregen. Hij verdiende geld met poolbiljart en gokken op paardenraces.

Moeder Rena vond dat haar zoon moest werken voor zijn centen. Ze regelde een baantje voor hem bij Randolph Rubber Manufacturing Company, een fabriek waar de populaire gympen ‘Randy’s’ werden gemaakt. In twintig jaar zou Van Doren zich opwerken van krullenveger tot vice-president, én er zijn eerste vrouw Dolly ontmoeten.

Bij Randolph leerde Paul Van Doren vooral dat tussenhandelaren veel meer geld verdienden dan fabrikanten, schreef hij in zijn autobiografie Authentic, die negen dagen voor zijn dood verscheen. In 1966 nam hij ontslag en richtte met zijn broer en twee compagnons The Van Doren Rubber Company op. The House of Vans was tegelijk schoenenfabriek en winkel. Klanten konden min of meer à la carte sneakers samenstellen uit verschillende materialen en in alle mogelijke kleuren. Een paar kostte tussen de tweeënhalf en vijf dollar en was dezelfde dag klaar.

De solide, dikke zolen van gevulkaniseerd rubber met aan de onderkant een wafelpatroon boden extra houvast en vielen in de smaak bij skateboarders. Dat Van Doren hen op zijn beurt omarmde – en niet verachtte zoals zijn tijdgenoten – zou zijn sleutel tot succes worden. Zijn gewiekstheid en oprechte toewijding maakten van Vans een onweerstaanbaar en street credible merk.

Paul zag dat er een wereldwijde explosie zou komen van jongeren die niet langer wilden meedoen aan conventionele sporten

De lang niet altijd kapitaalkrachtige skaters kregen bij Vans speciale service: omdat de schoen aan de voet die de hardste klappen opving het snelst sleet, mochten ze ook één exemplaar bestellen. Van Doren ging aanstormend talent sponsoren en liet hen meedenken over nieuwe modellen. „Paul maakte het verschil in ons leven”, schreef Stacy Peralta, voormalig lid van de legendarische skatecrew Z-Boys op Instagram. „Hij gaf ons schoenen toen we kansloze skateratten waren en andere potentiële sponsors neerkeken op skateboarden. Paul was zijn tijd ver vooruit en zag dat er een wereldwijde explosie zou komen van jongeren die niet langer wilden meedoen aan conventionele sporten zoals voetbal en honkbal.”

Eind jaren zeventig kwam een andere Z-boy, Tony Alva, als eerste los van de betonnen rand van een drooggevallen zwembad om met een boog door de lucht te vliegen, te landen en weer omlaag te rollen. De zogeheten ‘Off The Wall’ was geboren. De naam van die truc groeide uit tot algemene uitdrukking voor alles wat ‘cool’ was en Van Doren rook zijn kans. De slogan „schreeuwde erom” te worden ingelijfd, bekende hij in zijn boek. Sindsdien staat de tekst achter op iedere Vans-schoenzool in een roodwit, door zijn neefje getekend skateboardlogo.

Hollywood gaf nog een zetje toen acteur Sean Penn in de tienerkomedie Fast Times at Ridgemont High (1982) een apestonede surfer speelde met checkerboard slip-ons aan zijn voeten. Betere reclame voor de zwartwit geblokte instappers kon Vans zich niet wensen. In één jaar verdubbelde de omzet van 20 naar 45 miljoen dollar.

Een skateboarder draagt de iconische Checkerboard Vans. Foto Alamy Stock Photo

Van Dorens „urban guerrilla” leek te zijn geslaagd: via steeds meer subculturen was Vans de mainstream binnengeslopen. Hij ging met pensioen, maar niet voor lang. Broer Jim werd overmoedig toen hij de touwtjes in handen kreeg. In een kansloze missie schoenenreuzen als Adidas en Nike weg te concurreren begon hij hardloop-, basketbal-, breakdance- en zelfs worstelsneakers te maken. Binnen vier jaar was Vans failliet.

Als een onwennig racepaard had Jim zich laten afleiden door wat er buiten de baan gebeurde, smaalde Paul in zijn memoires. Noodgedwongen keerde hij terug. Binnen een paar jaar was de schuld van twaalf miljoen afbetaald. In 1988 deed hij het bedrijf voor 75 miljoen dollar van de hand en ging met zijn tweede vrouw Drena racepaarden fokken. Van zijn vijf kinderen werken er nog twee bij Vans.

„Hij was dé American Dream”, aldus de Britse profskater Geoff Rowley. Stacy Peralta: „Hij won de strijd om de jeugd met de schoenen die hij zelf droeg.”