Man opgepakt op verdenking van hulp bij zelfdoding

De politie heeft dinsdag een 28-jarige Eindhovenaar aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding. Hij zou meerdere mensen een dodelijk middel hebben verstrekt, zo heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. De man wordt daarnaast verdacht van het overtreden van de Geneesmiddelenwet en witwassen.

De zaak loopt al langer, zegt het OM, en kwam aan het rollen na de dood van meerdere personen die een door de verdachte verstrekt dodelijk middel ingenomen zouden hebben. De Eindhovenaar wordt ook verdacht van het verkopen van een medicijn dat braakneigingen vermindert. Dat medicijn is uitsluitend te verkrijgen via artsen en apothekers. Omdat de verdachte geen arts of apotheker is, overtreedt hij daarmee de Geneesmiddelenwet.

Het geld dat de man verdiende met de verkoop van de middelen, gebruikte de verdachte voor zijn levensonderhoud. Het OM verdenkt hem daarom ook van witwassen. Aan hoeveel mensen de man de middelen verstrekt zou hebben, moet nog blijken uit verder onderzoek.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.