Mallorca staat bekend om uitgaansgeweld, zo bruut en sadistisch is zelden vertoond

Onder een boom vlakbij de Platja de Palma bij Balneario 1 liggen bloemen ter nagedachtenis aan Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. De 27-jarige Nederlander werd er om 2.20 uur op woensdagochtend 14 juli door een groepje landgenoten zwaar mishandeld. De vermoedelijke daders zijn Mallorca ontvlucht, terwijl de nabestaanden van het slachtoffer nu op het vakantie-eiland zijn om het levensloze lichaam voor een uitvaart naar Nederland te brengen.

„Het is nu wachten op een rechtshulpverzoek van Spanje”, stelt een woordvoerder van het landelijk parket van het OM. Een rechtbank op Mallorca zou daartoe volgens de krant Ultima Hora deze donderdag overgaan.

Zowel op Mallorca wonende Nederlanders als vakantiegangers stonden de voorbije dagen even stil bij het geïmproviseerde rouw-monument. Volgens verschillende betrokkenen is er een schok door de Nederlandse gemeenschap gegaan. Elk jaar komen op de Balearen toeristen bij ongelukken of door geweld om het leven. De brute, sadistische wijze waarop Heuvelman werd gedood is nog niet vaak vertoond. Al is de precieze doodsoorzaak nog niet vastgesteld. De autopsie laat op zich wachten omdat de organen van het slachtoffers eerst veilig zijn gesteld voor donatie. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontfermt de Nederlandse honorair consul op Mallorca zich over de familie van Heuvelman.

Balearen op ‘geel’

Terug naar de fatale nacht. Mallorca is deze zomer na de corona-pandemie, die een zware wissel trekt op de inwoners van het eiland, stap voor stap opengegaan voor toeristen.

Tot opluchting van de plaatselijke horeca, die snakken naar de inkomsten van buitenlandse gasten. Ook voor Nederlandse vakantiegangers kleuren de Balearen begin juli weer ‘geel’ ten teken dat er zonder beperkingen naar toe kan worden gegaan. En dat doet Heuvelman met een groepje vrienden net zoals duizenden andere Nederlanders naar Mallorca gaan.

Mallorca heeft zijn badgasten verdeeld over het eiland. Zo is Magaluf het uitgaansoord voor de Engelsen. En staat El Arenal al jaren bekend als epicentrum van onder anderen jonge Nederlandse toeristen. Een paradijs voor tieners en twintigers die zich zonder hun ouders te buiten kunnen gaan aan alcohol en drugs. De geur van verschaald bier vermengt zich met de vette lucht van gebakken hamburgers en patat. Het feest gaat – ondanks corona – tot diep in de nacht door. De lokale autoriteiten worstelen al jaren met de balans tussen zo hoog mogelijke inkomsten en zo min mogelijk problemen. Het zwaar aan banden leggen van drank- en drugsgebruik zou een enorme derving van inkomsten betekenen. Wangedrag straffen de Spaanse autoriteiten het liefst met boetes. Dat is vaak niet afdoende. Niet zelden eindigt de nacht in een vechtpartij. Zoals de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 juli.

Ongebruikelijke clash

Het komt dit keer tot een nogal ongebruikelijke clash tussen twee groepen Nederlanders. Aanvankelijk lijken ze elkaar even amicaal te begroeten, maar een groepje van negen jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 20 is uit op een nieuwe confrontatie nadat ze eerder met anderen al ruzie zochten. Een deel van deze groep, zo zou later blijken uit beelden van camera’s, richt zich op de vier andere Nederlandse mannen en een vrouw en beginnen klappen en schoppen uit te delen. Al snel zijn er drie gewond uitgeschakeld en raakt er eentje bewusteloos. Heuvelman staat er alleen voor als hij klappen krijgt, op de grond valt en tegen zijn hoofd wordt geschopt.

Heuvelman wordt zwaargewond in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis Son Espases de Palma. Het hospitaal is daar door de vele gevallen van balconing – een met name Engels gebruik om van een balkon in een zwembad te springen – gespecialiseerd geraakt in het behandelen van zwaar hoofdletsel. Heuvelman vecht er dagen voor zijn leven, maar de dokters kunnen niet voorkomen dat hij op zondagmiddag komt te overlijden. „Zeer tragisch nieuws”, zo stelt specialist Juan José Segura Sampedro.

Tiener gearresteerd

De verdachten waren Mallorca al ontvlucht toen Heuvelman het leven liet. Acht van de negen jonge mannen slaagden er op vrijdagochtend 16 juli in een vliegtuig naar Nederland te nemen. Alleen een 18-jarige jongen bleef nog achter om de sleutel van het luxe huurhuis in s’Arenal de Llucmajor in te leveren. De tiener werd door de Spaanse politie gearresteerd en vastgezet, maar kwam onder voorwaarden weer vrij toen uit beelden bleek dat hij niet direct bij de vechtpartij betrokken was geweest.

Het groepje gevluchte Nederlanders, afkomstig uit Hilversum en Bussum, zou door de Spaanse autoriteiten zijn geïdentificeerd. Uit tal van verhoren en het bestuderen van de beelden van de camera’s zal moeten worden vastgesteld wie welke rol zou hebben gespeeld bij de mishandeling. Het is volgens het Nederlandse OM nu wachten op een internationaal arrestatiebevel. „Er is tot dusver geen verzoek om rechtshulp uit Spanje gekomen”, stelt de woordvoerder van het landelijk parket op woensdagochtend. In afwachting daarvan zinspeelt Jaap-Willem Roozemond, advocaat van één van de verdachten, erop het onderzoek in Nederland plaats te laten vinden. „Het merendeel van de verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit, het slachtoffer ook. Daarom zou het hier moeten plaatsvinden”, stelt hij.

Volgens het OM ligt het niet erg voor de hand dat Spanje de zaak aan Nederland zal overdragen. „Er is hier sprake van een mishandeling met dodelijke afloop op Spaans grondgebied. En daarmee is de Spaanse rechtsorde geschokt. Het is nu eerst aan de Spaanse autoriteiten om dit allemaal te beoordelen”, stelt het Nederlandse Openbaar Ministerie. „Als ze om onze hulp vragen, dan kunnen ze op ons rekenen.”