Lekker sporten – maar liever niet te snel

Je staat lekker op de loopband en in gedachten loop je de marathon al. Een lekker up-tempo muziekje kan je richting die fameuze runner’s high werken. Maar in sportscholen in het Zuid-Koreaanse Seoul zal dat niet meer gaan: muziek tijdens groepsoefeningen als aerobics, zumba en spinning mag voorlopig niet sneller zijn dan 120 bpm (beats per minuut). Ook mogen loopbanden niet sneller dan 6 kilometer per uur draaien en pingpongen mag nog maximaal met twee mensen tegelijk, zo hebben gezondheidsautoriteiten bepaald.

Het idee achter de muziek is dat sporters bij rappere liedjes sneller ademen en meer zweten. De extra uitgestoten druppels zouden tot meer coronabesmettingen leiden.

Sportschool in Seoul, Zuid-Korea Foto EPA

Zuid-Korea is succesvol geweest in het indammen van de pandemie, maar de laatste weken lopen ook daar de besmettingscijfers weer op.

Om een beeld te krijgen: klassiekers als ‘Eye of the Tiger’ van Survivor en ‘All Star’ van Smash Mouth mogen nog gewoon gedraaid worden om de Zuid-Koreaanse spieren in beweging te brengen. Maar sportschoolfavorieten als ‘Pump It’ van Black Eyed Peas (154 bpm) en ‘Sexy and I Know It’ (130bpm) van LMFAO zijn helaas te rap. Pophit ‘Toxic’ van Britney Spears is met 143 bpm eveneens uit den boze. Ook veel K-pophits, de Zuid-Koreaanse pop-hype die inmiddels wereldwijd populair is, moeten het ontgelden.

Het nieuwe beleid kan niet op een warm onthaal rekenen. „Veel mensen gebruiken hun eigen oortelefoons, hoe ga je hun afspeellijsten controleren?”, zegt sportschooleigenaar Kang Hyun-ku tegen Reuters. Een van zijn leden, Whang Myung-sug, noemt de nieuwe regels „bureaucratisch” en „ontworpen door mensen die nog nooit in een gym gesport hebben”.