Jort Kelder financierde campagnefilmpjes Forum voor Democratie

Het waren gelikte filmpjes en mediaoptredens waarmee Forum voor Democratie en lijsttrekker Thierry Baudet zichzelf als politieke nieuwkomer in de markt zetten bij de eerste verkiezingsdeelname, vier jaar geleden. Nu blijkt wie die filmpjes financierde: radio- en televisiepresentator Jort Kelder. Kelder bevestigt dat zelf, maar vindt dat zijn journalistieke onafhankelijkheid niet in het geding is.

Het was Baudet zelf die over de deal was begonnen, vorige week in een podcast. Kelder, zo vertelde Baudet, had de jonge partij geholpen om naamsbekendheid te verwerven tijdens de eerste campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen: „Jort Kelder had toen (…) iemand die een maand lang geen werk had. Toen zei hij: ‘Weet je wat? Uit eigen zak betaal ik die jongen wel, en die kan dan een maand lang voor jou elke dag een filmpje maken.’”

Kelder zei woensdag in zijn eigen podcast voor AVROTROS, ‘De Jortcast’, dat hij de redacteur die de filmpjes maakte inderdaad betaald had, naar eigen zeggen om zo „een carrièreswitch” voor zijn oud-medewerker mogelijk te maken. Hij bracht hem ook in contact met Baudet. In de filmpjes trok de FVD-lijsttrekker onder meer langs een kroegentocht in Groningen en het carnaval in Den Bosch.

De video’s werden vervolgens verspreid via de kanalen van Forum voor Democratie. Beelden uit de filmpjes werden als campagnemateriaal vertoond in de verkiezingstalkshow Pauw & Jinek, die de NPO tijdens de laatste weken voor de verkiezingen dagelijks uitzond. Kelder schoof ook bij dat programma aan – en doet dat nog altijd met regelmaat – als politiek analist.

Journalisten die politici een handje helpen: de beschuldiging is vaak al goed voor vuurwerk. Vorige maand was veel te doen over een documentaire die de VPRO begin dit jaar uitzond over D66-leider Sigrid Kaag. Daarin was de omroep bereidwillig omgegaan met tal van suggesties vanuit de partij en het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan Kaag bewindspersoon is.

Van een geloofwaardigheidsprobleem is volgens Kelder, die eerder heeft gezegd Partij voor de Dieren te stemmen, geen sprake. „Ik heb eerlijk gezegd die filmpjes helemaal nooit gezien.”

De omroepen wijzen erop dat Kelder freelancer is, en niet bij hen in dienst.

Goede band is geen geheim

Dat Kelder en Baudet het goed konden vinden, komt niet als een verrassing. Ze trokken in 2016 al samen op tijdens de campagne voor het Oekraïne-referendum, als twee uitgesproken tegenstanders van een Europees handelsakkoord. In de zomer van dat jaar deed Baudet mee aan een door Kelder georganiseerd potje ‘soldaatje spelen’ op Terschelling.

Later reisden ze samen in de privéjet van SuitSupply-eigenaar Fokke de Jong naar Ibiza en Schotland. Die vliegreizen kwamen al eerder in het nieuws, omdat Baudet ze nooit officieel meldde in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Ook met demissionair premier Mark Rutte (VVD) onderhoudt Kelder een goede band.

Maar dat Baudet financieel profiteerde van de samenwerking met Kelder is nieuw. En volgens de FVD-voorman was de hulp van grote waarde voor de campagne. „Dat was echt een groot geschenk van Jort, heel tof dat hij dat deed”, zei hij vorige week.

Volgens Kelder zelf is er geen vuiltje aan de lucht. „Weet je wie er nog meer in mijn huizen hebben geslapen en auto’s hebben gereden”, zegt hij desgevraagd. „Sorry, ik ben libertair en distantieer mij van de intolerante cancel culture.”