Hongerstaking asielzoekers in Brusselse Begijnhofkerk voorlopig gestopt

Aan de hongerstaking van een groep asielzoekers in de Begijnhofkerk in Brussel is woensdag voorlopig een einde gekomen. Dat melden Belgische media, waaronder de krant Het Laatste Nieuws. De mensen zonder verblijfspapieren, in België sans-papiers genoemd, die in de kerk verbleven, zouden weer willen eten omdat hen is beloofd dat naar hun individuele dossiers wordt gekeken. „Er is een oplossing in de maak”, zei een woordvoerder van de groep tegen Het Nieuwsblad.

De actievoerders eisen aandacht voor hun kwetsbare positie in de Belgische samenleving. Veel deelnemers strijden al meerdere jaren voor het recht om legaal te mogen werken. Zij hopen daarom dat de Belgische regering hen een collectieve regularisatie biedt, vergelijkbaar met een generaal pardon in Nederland. De hongerstaking begon op 23 mei en leverde sindsdien schrijnende taferelen op. Sinds het begin van de actie zijn geregeld hongerstakers overgebracht naar een ziekenhuis voor medische verzorging, waarbij in sommige gevallen gevreesd werd voor overlijdens. Tussen zondag en dinsdagavond ging het om zeker zestig mensen die medische hulp nodig hadden. Afgelopen vrijdag weigerde een deel van de groep ook om te drinken.

Ook bij twee universiteiten in de stad, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB), zijn gebouwen ingenomen door hongerstakers. Of zij de actie doorzetten of ook afbreken, is nog niet duidelijk. Deze groep zou wel hetzelfde aanbod hebben gekregen.

Zie ook deze fotoserie: Hongerstaking in de Begijnhofkerk in Brussel

Verantwoordelijk staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi van de christendemocratische centrumpartij CD&V, zei begin deze week dat er geen collectief pardon komt. Wel beloofde hij dat individuele dossiers „prioritair” behandeld zouden worden. „Een collectieve regularisatie kan niet, die lijn kan niet veranderen op basis van een hongerstaking. Dat principe houden we aan vanuit de regering”, zei Mahdi tegen Het Laatste Nieuws. Maandag werd een ‘speciaal gezant’ aangesteld door de staatssecretaris. Het gaat om Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van de onafhankelijke Belgische asielinstantie CGVS, die de groep hongerstakers moet begeleiden bij de behandeling van hun dossiers.

Door de hongerstaking dreigde een kabinetscrisis in België. Begin deze week dreigden twee Franstalige regeringspartijen, de Parti Socialiste en Ecolo om uit de coalitie te stappen als een van de hongerstakers zou overlijden. De Belgische premier Alexander De Croo zei maandag het „volste vertrouwen” te hebben in staatssecretaris Mahdi en riep de twee partijen op om hun „gezond verstand” te gebruiken, ook vanwege de overstromingen in het land. „Op een moment dat 31 mensen het leven verloren, dat honderden huizen verdwenen en duizenden mensen geen dak boven het hoofd hebben, is het laatste waar de mensen nood aan hebben, een nieuwe politieke crisis”, zei De Croo maandag na afloop van het Belgische Overlegcomité, waarin de verschillende regeringen van het land overleggen over de coronacrisis.