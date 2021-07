Historische havens van Liverpool geschrapt van Werelderfgoedlijst

De Werelderfgoedcommissie van Unesco heeft de historische havens van Liverpool geschrapt van de Erfgoedlijst. In een verklaring zegt de organisatie woensdag dat de nieuwbouw in de havens, ook wel bekend als Liverpools maritieme handelsstad, schadelijk is geweest voor „de authenticiteit en integriteit” van het gebied. Slechts twee keer eerder werd een locatie van de Erfgoedlijst geschrapt.

De historische Victoriaanse havens van Liverpool kwamen in 2004 op de lijst terecht. Toen in 2012 zorgen ontstonden over de voorgestelde nieuwbouwplannen in het gebied, werd de Maritieme handelsstad ook op de lijst van bedreigd Werelderfgoed geplaatst. De nieuwbouwplannen in de haven en het omliggende gebied gingen desondanks door. Voor een bedrag van 5,5 miljard pond (6,3 miljard euro) verrezen onder de noemer ‘Liverpool Waters’ woontorens en kantoorgebouwen. Ook wordt gewerkt aan de bouw van een 500 miljoen pond kostend stadion voor voetbalclub Everton, dat in 2024 in gebruik moet worden genomen.

Het komt niet vaak voor dat de Unesco een locatie van de Werelderfgoedlijst schrapt. In het 49-jarig bestaan van de lijst is dit twee keer eerder voorgekomen. In 2007 besloot de commissie om het leefgebied van de zeldzame Arabische oryx, een type antilope, te verwijderen vanwege het besluit van Oman om het gebied met 90 procent in te krimpen. Vervolgens werd in 2009 de Elbevallei bij Dresden geschrapt, nadat in het midden van het gebied een vierbaansbrug werd aangelegd. Volgens Unesco is elke verwijdering van de Werelderfoedlijst „een verlies voor de internationale gemeenschap”.

De burgemeester van Liverpool, Joanne Anderson, noemt de beslissing van de Werelderfgoedcommissie „onbegrijpelijk”, melden Britse persbureaus. De stad overweegt beroep aan te tekenen tegen het besluit. Volgens Anderson dateert het laatste bezoek van Unesco van een decennium geleden: „Wat er ook gebeurt, Liverpool zal altijd een Werelderfgoedstad blijven”.