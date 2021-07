Het is de eerste keer vakantie zonder ouders

‘We hebben voor 110 euro boodschappen gedaan”, zegt Naomi Vierhout (18) terwijl ze een boodschappentas uit het krat aan haar fietsstuur tilt. Daar zit absolúút geen bier bij, laten Jochem Lambert, Jarne Hoogendoorn en Kian Sanderman (alle drie 17) weten. De drie jongens zijn, samen met een berg spullen en vijf campingstoeltjes, door de vader van Kian afgezet met een camper.

Niet veel later stoeien ze met de stokken van vijf kleine tentjes, luchtbedden en een voetpomp. Ze hebben enkel twee wegwerpbarbecues bij zich om op te koken en een pot pindakaas voor het ontbijt. „Dat hoort allemaal bij de echte kampeerervaring”, zegt Arnoud Compagner (16), die samen met Naomi is komen fietsen vanuit Harderwijk, begeleid door haar vriendje Kay (18), die daarna weer naar huis gaat. „Ik moet morgen werken”, zegt hij. „Je mocht ook niet mee. Geen vriendjes of vriendinnetjes toegestaan”, krijgt hij van Jochem te horen.

Foto Dieuwertje Bravenboer

Het groepje van vijf dat overblijft, kent elkaar van de middelbare school in Harderwijk, waar ze in verschillende combinaties bij elkaar in de klas hebben gezeten en gaandeweg een vriendengroepje hebben gevormd. Dit is de eerste keer dat ze zonder ouders weg zijn. „Mijn moeder vond het wel lastig om me los te laten”, zegt Jochem. Allemaal gaan ze na de zomer iets anders doen. Jochem is veroordeeld tot nog een jaar havo („Vorig jaar ben ik blijven zitten, maar straks wil ik muziekleraar worden”), Jarne gaat de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken doen om radioloog te kunnen worden, Kian begint aan een studie werktuigbouwkunde, Naomi gaat naar kunstvakschool Cibap en Arnoud gaat na de zomer naar een lerarenopleiding geschiedenis te worden.

De toekomst lonkt, maar eerst staan ze nog een weekend samen op dit veld. „Heb jij de haringen gezien?”, vraagt de een. „Vis?”, reageert een ander. Heeft iedereen een eigen tentje eigenlijk? Want gaat er nog geflirt worden dit weekend? Kian heeft een vriendinnetje, Naomi is met Kay - maar zij zullen hun vrienden onvermoeibaar bijstaan in een zoektocht naar een campingliefje.

„Misschien moeten we een tent vrijhouden als roulatietent”, stelt Jochem voor. „Gaat toch niet lukken”, zegt Arnoud. „Dit is de Biblebelt hoor.”