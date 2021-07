De Oranjevrouwen scoren tien keer bij olympisch debuut, maar er zijn ook veel vraagtekens

Zambia, de eerste tegenstander van het Nederlands vrouwenelftal op de Olympische Spelen, was ook de meest onbekende. Wat te verwachten van de nummer 104 van de wereld? Bondscoach Sarina Wiegman was de afgelopen weken niet veel wijzer geworden. Ze had hier en daar wat beelden opgesnord, maar dat was het dan ook. Onvoorspelbaar, was het meest gehoorde woord.

Het met 10-3 gewonnen openingsduel werd vooraf vergeleken met de wedstrijd tegen Kameroen (3-1) in de poulefase van het WK van 2019, waar Nederland verliezend finalist was. Ook toen wist het Nederlands elftal niet precies wat het kon verwachten. Wiegman zocht destijds tevergeefs contact met Clarence Seedorf, toenmalig bondscoach van de mannenploeg van Kameroen, in de hoop informatie in te winnen.

Wiegman waarschuwde voor onderschatting tegen Zambia, want de ploeg van bondscoach Bruce Mwape had zich niet voor niets ten koste van Kameroen, WK-deelnemer in 2015 en 2019, geplaatst voor de Spelen. En aanvoerster Barbra Banda – topscorer bij het Chinese Shangshi Shengli met achttien goals in dertien wedstrijden – was zeker een speelster om rekening mee te houden.

Jill Roord (links) heeft het achtste doelpunt voor Nederland gemaakt. Foto AFP

Maar Zambia ging woensdag zwak van start in het Miyagi Stadion in Rifu. Na een blunder van de keepster, die te ver uit haar doel was gekomen, scoorde uitblinker Vivianne Miedema in de achtste minuut. Lieke Martens zette Nederland een paar minuten later op 2-0, Miedema op 3-0. Mede dankzij een hattrick van Miedema ging Oranje met 6-1 de rust in.

Dat de Nederlandse defensie kwetsbaar is bleek in de achttiende minuut, toen Banda na een fout van keepster Sari van Veenendaal binnen tikte. De Zambiaanse aanvoerster was ook op andere momenten in de wedstrijd gevaarlijk, en wist zelfs drie keer te scoren. Van Veenendaal en verdediger Dominique Janssen schoten pijnlijk tekort.

Presteren voor Sherida

Nederland begon de Olympische Spelen zonder 188-voudig international Sherida Spitse, die een knieblessure opliep tijdens de training. De middenvelder oogde gelaten op een video, maar zei ook dat ze een positief ingesteld mens is.

De blessure is niet alleen pijnlijk voor Spitse, maar ook voor haar mede-speelsters. „Sherida is een belangrijke speelster voor ons, die de leiding neemt in het veld”, zei Wiegman op een persconferentie dinsdag. Door haar wegvallen zit er volgens de bondscoach wel een extra dimensie aan de Spelen. „We willen presteren hier in Japan, voor de fans in Nederland en nu ook voor Sherida.”

Aanvankelijk zou Spitse dinsdag naar huis vliegen, maar ze besloot tijdens de openingswedstrijd op de tribune te gaan zitten en de ploeg een peptalk te geven bij de wedstrijdbespreking. Aanvoerder Sari van Veenendaal onderstreepte het gemis van de middenvelder, door bij het betreden van het veld háár shirt omhoog te houden.

In de tweede helft scoorde Miedema opnieuw, na krap een kwartier, waarna zij werd gewisseld voor Lineth Beerensteyn. Die scoorde in de 74ste minuut, waarmee zij de teleurstelling moet hebben verdrongen over het feit dat niet zij, maar Shanice van de Sanden in de basis stond tegen Zambia. Beeresteyn is een van de uitblinkers in de Bundesliga, Van de Sanden kwam in Duitsland wegens privé-problemen nauwelijks aan spelen toe.

Gepassioneerd voetbal

Het Nederlands elftal zit al ruim twee weken in Japan. Op een trainingscomplex in de buurt van het hotel in Kamogawa werd half juli een besloten oefenwedstrijd gespeeld tegen Canada, de nummer acht van de wereld. Het gelijkspel (3-3) kwam moeizaam tot stand. Nederland kwam met 3-1 achter, maar knokte zich terug dankzij doelpunten van Jackie Groenen en de ingevallen Lineth Beerensteyn.

Victoria Pelova maakt nummer tien voor Nederland. Foto Molly Darlington/Reuters

De oefenwedstrijd was een alternatief voor de afgelaste ‘uitzwaaiwedstrijd’ tegen Zuid-Afrika in Zwolle, begin juli. Dat duel ging niet door omdat meerdere speelsters van de Zuid-Afrikaanse selectie positief waren getest op corona.

Hoeveel de monsterscore tegen Zambia waard is zal de komende dagen moeten blijken tegen sterkere opponenten. Zaterdag al staat een duel tegen Brazilië op het programma, dat woensdag met gepassioneerd voetbal China versloeg: 5-0. De 35-jarige spits Marta – bezig aan haar vijfde Olympische Spelen – scoorde twee keer.

Eerder op de dag zorgde Zweden voor een stunt, door regerend wereldkampioen Amerika met 3-0 te verslaan. Aan deze titelfavorieten krijgt Nederland nog de handen vol.