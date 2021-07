Druk op tv-stations Nigeria om minder te berichten over geweld

De toezichthouder van televisie in Nigeria heeft tv-stations opgeroepen minder aandacht te besteden aan de onveiligheid in het land. Nigeria, met 211 miljoen inwoners het land met de grootste bevolking in Afrika, kampt al jaren met grootschalig geweld en ontvoeringen door islamitische terreurgroep Boko Haram en steeds meer ook door criminelen. De toezichthouder maant alle tv-stations de regering te helpen door minder over het geweld te berichten. Critici zien dat als bedreiging van de persvrijheid.