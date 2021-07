Doden door overstromingen in China na zware regenval

Zware regenval heeft enorme schade aangericht in de Chinese provincie Henan. In de stad Zhengzhou, waar 9 miljoen mensen wonen, viel in een uur tijd 200 millimeter regen. Zo’n 100.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Staatsmedia melden dat er zeker twaalf doden zijn gevallen, maar het dodental loopt mogelijk nog aanzienlijk op.

Wegen, gebouwen en ook het metronetwerk in de stad zijn ondergelopen. Straten veranderden in woest kolkende rivieren die auto’s meesleurden. Honderden mensen kwamen vast te zitten de ondergelopen metro’s. Op sociale media zijn filmpjes te zien van mensen die tot hun schouders in het water van ondergelopen metrostellen staan.

Ook in de rest van de provincie Henan zorgt de regen voor veel overlast. Veel rivieren zijn buiten hun oevers getreden en meerdere steden kampen met overstromingen. In de buurt van Zhengzhou is een dam doorgebroken. Het leger is aanwezig om te helpen met de bestrijding van de wateroverlast.

Het noodweer wordt veroorzaakt door orkaan In-Fa en komt volgens de autoriteiten slechts eens in de honderd jaar voor. Volgens de voorspellingen houdt de regen de komende 24 uur nog aan.