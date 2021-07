coronablog 21 juli

Franse ‘coronapas’ vanaf vandaag verplicht

Volwassenen die grote evenementen, culturele instellingen, bioscopen of pretparken willen bezoeken in Frankrijk moeten vanaf vandaag een coronapas laten zien om aan te tonen dat ze geen gezondheidsrisico vormen. De ‘pass sanitaire’ is vanaf augustus ook nodig bij bezoeken aan onder meer horecazaken en winkelcentra.

Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen volgens de ANWB de CoronaCheck-app gebruiken om aan te tonen dat ze gezond zijn. Met de internationale QR-code kan Frankrijk onder meer zien wanneer en met welk coronavaccin reizigers geprikt zijn. Ook kan het gele vaccinatieboekje worden gebruikt.

Volgens een recente peiling steunt 62 procent van de Fransen de maatregel, maar er is ook veel verzet. Afgelopen zaterdag demonstreerden in Parijs nog zo’n 114.000 mensen tegen de pas. De protesten waren voor de regering reden om de regels iets te versoepelen. Zo is de coronapas straks niet nodig om toegang te krijgen tot winkelcentra met een omvang van minder dan 20.000 vierkante meter.