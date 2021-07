Carré opent deuren voor afscheid Peter R. de Vries

Om 11.00 uur kan iedereen die dat wil in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam een laatste ode brengen aan de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Woensdagochtend vormden zo’n tweehonderd bezoekers een lange rij tot aan de Sarphatistraat. Even voor 11.00 uur opende het theater de deuren voor het publieke afscheid; Carré zal tot 20.00 uur openblijven.

Donderdagochtend om 11.00 uur zullen verschillende radiostations het nummer ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum draaien als eerbetoon aan De Vries. Op datzelfde tijdstip begint in besloten kring de uitvaart van de De Vries.

Op 8 juli werd De Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever overleed negen dagen later op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. „Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen”, lieten de nabestaanden weten in een verklaring. Ze zeiden „onnoemelijk trots en tegelijkertijd ontroostbaar” te zijn. Er werd uit alle hoeken van de samenleving geschokt gereageerd op zijn overlijden.