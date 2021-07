Australië gaat alweer in lockdown, de vaccinatiecampagne is een ‘shit show’

‘Ik kan dit niet nog een keer. Ik weet niet hoe ik dit financieel moet overleven. Ik sta op de rand van een mentale instorting.” De Instagram-video van de 35-jarige Carly Söderström uit Torquay, een dorpje zestig kilometer van Melbourne in de Australische staat Victoria, is inmiddels door meer dan drie miljoen mensen bekeken.

Söderström is zelfstandig fotograaf en kan vanwege de lockdown haar werk niet meer doen. Ze komt niet in aanmerking voor steun van de overheid. „Toen ik hoorde dat we opnieuw in lockdown gingen, voelde het alsof er een stukje van mij dood ging. Ik kan dit niet nog een keer aan”, zegt ze in haar emotionele betoog.

Ruim 6,5 miljoen mensen in de staat Victoria zitten sinds vorige week in een zeer strenge lockdown. Mensen mogen zich niet verder dan vijf kilometer van hun huis begeven. Alleen wie een vitaal beroep heeft, mag naar het werk.

Het is de vijfde keer in anderhalf jaar dat de deelstaat in het zuidoosten van Australië op slot zit. Het motto van deelstaatpremier Dan Andrews is ‘go hard, go early’. Daarom voerde hij een snoeiharde lockdown in terwijl slechts een handvol besmettingen is geteld.

Ook in Sydney, in het naburige New South Wales, zit de bevolking zoveel mogelijk binnen. Hier begon ruim drie weken geleden de nieuwste golf besmettingen. In heel Australië zijn er in deze laatste golf zo’n 1.300 mensen besmet geraakt. Inmiddels is ook deelstaat South-Australia in lockdown. In totaal treffen de lockdowns ruim dertien miljoen mensen, ongeveer de helft van de Australische bevolking.

De grenzen dicht

Australië heeft de coronacrisis vanaf het begin anders aangepakt dan andere landen. Terwijl in Nederland wordt geprobeerd het virus te beheersen, streeft de Australische regering ernaar om het volledig uit te bannen. Het feit dat het een eiland is en de grenzen streng kan bewaken, helpt daarbij. Meteen in maart 2020 gooide de regering de grenzen dicht. De bevolking moest al bij een handvol gevallen in lockdown. Dankzij deze rigoureuze aanpak heeft Australië een rustige periode achter de rug.

De keerzijde is dat de vaccinatiecampagne langzaam op gang is gekomen. De conservatieve regering van Scott Morrison heeft geen haast gemaakt met het inkopen van vaccins. Slechts zo’n 11 procent van de bevolking is nu volledig gevaccineerd. Het land bungelt door de lage vaccinatiegraad onderaan de lijst met westerse landen. Met elke nieuwe lockdown neemt de onvrede over die achterstand toe.

Volgens Giovanni Ruscio, manager bij een staalfabriek in Sydney, is met name de onzekerheid moeilijk voor bedrijven en werknemers. „We hebben het hele weekend doorgewerkt om te zorgen dat het bedrijf draaiende blijft en de jongens aan het werk kunnen. Maar dan worden de regels ineens weer aangepast. We willen werknemers ondersteunen, maar voor de freelancers is er helaas geen vangnet. Die maken zich grote zorgen”, zegt hij.

Onrust door onzekerheid

Die onzekerheid is ook een zorg voor Melissa Black, klinisch psycholoog en onderzoeker bij het Black Dog Institute, dat onderzoek doet naar mentale gezondheid. „Vorig jaar was alles nog nieuw en onbekend. Maar nu de pandemie al achttien maanden duurt en het einde nog altijd niet in zicht is, wordt het steeds zwaarder. Die onzekerheid zorgt voor veel onrust”, zegt ze.

Volgens Black worden de maatschappelijke en psychologische gevolgen van de lockdowns steeds zichtbaarder. „Mensen zijn totaal uitgeput. Ze zijn het beu steeds opnieuw in lockdown te moeten.”

Ze maakt zich vooral zorgen om mensen die alleen wonen en mensen die door de lockdown hun werk verliezen. „Het gaat in Australië vooral om de maatschappelijke gevolgen, niet zozeer de gezondheidscrisis, want het aantal besmettingen is heel laag. Daarom is de Australische ervaring tijdens deze pandemie heel anders dan in de rest van de wereld.”

De regering van premier Morrison had, net als Nederland, aanvankelijk alles gezet op het AstraZeneca-vaccin en weinig mRNA-vaccins ingekocht. Daardoor kampt Australië nu met een gebrek, want ook daar wordt AstraZeneca afgeraden bij mensen onder de zestig.

‘Een shit show’

Onlangs zorgde de premier voor nog meer onrust toen hij, tegen het advies van medici in, jongere mensen toch opriep zich met AstraZeneca te laten prikken. De politieke oppositie spint er garen bij. „De Australische vaccinatiecampagne is een shit show”, aldus Labor-politicus Bill Shorten.

We verwachten dat de vraag naar psychische hulp alleen maar toeneemt Melissa Black klinisch psycholoog

Ook een campagne van de overheid om mensen over te halen zich te laten prikken is veel Australiërs in het verkeerde keelgat geschoten. In het filmpje is een jonge vrouw te zien in een ziekenhuisbed. Een intubatieslang komt uit haar neus, ze hapt in paniek naar adem. Volgens critici slaat de campagne de plank volledig mis. Juist jonge mensen, zoals de vrouw in het filmpje, komen nog niet in aanmerking voor een vaccin. „Je hoeft ons echt niet bang te maken, we zijn al bang”, reageerde journalist Madura McCormack op de Australische publieke omroep ABC. „We willen gewoon gevaccineerd worden. Maar die vaccins zijn er niet.”

Psycholoog Melissa Black vreest voor een mentale gezondheidscrisis. „Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Australiërs aangeeft dat hun mentale gezondheid verslechterd is door de pandemie”, zegt ze. Ze is bang dat sommige gevolgen pas later zichtbaar worden. „Op dit moment richten mensen zich op het hier en nu, ze willen veilig blijven. Maar mentale klachten kunnen zich ook pas later openbaren. We verwachten dan ook dat de vraag naar psychische hulp alleen maar toeneemt, en er zijn nu al lange wachtlijsten.”

Sinds Carly Söderströms video viraal is gegaan, is ze bedolven onder steunbetuigingen. Ook is een inzamelingsactie opgezet om haar financieel te steunen. Inmiddels is al meer dan 60.000 Australische dollar opgehaald, ruim 37.000 euro. De reacties zijn overweldigend, zegt ze tegen televisiezender Nine. „Maar als de Australische bevolking zo snel samen kan komen om mensen zoals ik te helpen, dan vraag je je toch af, waarom doet de overheid dat niet?”

