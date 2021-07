Zeker dertig doden bij bomaanslag in Bagdad

Bij een bomaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn maandagavond zeker dertig mensen om het leven gekomen en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt Frans persbureau AFP. De aanslag, een dag voor het Offerfeest, is via chatdienst Telegram opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Vanwege het Offerfeest was het druk op de markt met Irakezen die inkopen deden. Volgens medische bronnen van AFP zijn zeker vijftig mensen gewond geraakt. Zij zijn naar ziekenhuizen vervoerd. De Iraakse minister van Volksgezondheid heeft toegezegd middelen beschikbaar te stellen voor het zorgpersoneel dat de slachtoffers behandelt.

President Barham Saleh heeft op Twitter gereageerd op het „gruwelijke misdrijf en de ongeëvenaarde wreedheid” van de aanslag. Dat de aanslag de dag voor het Offerfeest is gepleegd, laat volgens hem zien dat de daders het niet toestaan dat mensen „ook maar een moment gelukkig zijn”. Hij zei niet te rusten voor het terrorisme is uitgeroeid.

Het is de tweede aanslag in Bagdad dit jaar die is opgeëist door IS. Bij zelfmoordaanslagen op het Tayaranplein in januari kwamen 32 mensen om het leven en raakten 110 mensen gewond. In mei zijn doden gevallen bij vier aanslagen op Iraakse soldaten, maar die zijn niet door IS geclaimd.