Zanger Robby Steinhardt van rockband Kansas overleden

De Amerikaanse zanger en violist Robby Steinhardt, bekend van de rockband Kansas, is op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een acute alvleesklierontsteking. Dat heeft zijn vrouw Cindy maandag bekendgemaakt. Steinhardt overleed zaterdag in het ziekenhuis in Tampa in de Amerikaanse staat Florida.

Steinhardt trad in 1973 toe tot de drie jaar eerder en in de gelijknamige Amerikaanse staat opgerichte band Kansas. Hij werd bekend van hits als ‘Carry on Wayward Son’ (1976) en ‘Dust in the Wind’ (1977). Steinhardt bleef tot 1982 lid van de band en was tussen 1997 tot 2006 opnieuw verbonden aan de rockgroep, die volgens de Amerikaanse handelsorganisatie voor de muziekindustrie RIAA ruim vijftien miljoen platen wereldwijd verkocht.

„Het is met een extreem zwaar gemoed en een gebroken hart dat moet aankondigen dat we een van de meest ongelooflijke mensen van onze tijd hebben verloren”, zo maakte Cindy Steinhardt het overlijden van haar man bekend. De zanger zou vlak voor zijn overlijden een soloalbum opgenomen hebben met de Amerikaanse muzikant en producer Michael Franklin en zou vanaf augustus op tournee gaan. „We stonden op het punt een nieuw avontuur te beginnen”, aldus Cindy. „Robby keek er zo naar uit om weer op het podium te doen waar hij van hield.”

Een live uitvoering van het nummer ‘Dust in the Wind’ van Kansas in 1982 Omaha, Nebraska. Robby Steinhardt bespeelt de viool: