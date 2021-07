Shell gaat in hoger beroep tegen uitspraak in klimaatzaak

Shell gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter in mei in de klimaatzaak aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Milieudefensie. Dat heeft het gas- en olieconcern dinsdag bekendgemaakt. Shell is door de rechter verplicht zijn uitstoot van broeikasgassen flink terug te brengen.

Bestuursvoorzitter van Shell Ben van Beurden zegt het ermee eens te zijn dat er „dringend actie moet worden ondernomen” om klimaatverandering tegen te gaan. „Maar we gaan in beroep omdat een rechterlijke uitspraak tegen één bedrijf, niet effectief is”, aldus Van Beurden. Volgens hem is een „duidelijk, ambitieus beleid dat fundamentele veranderingen in het hele energiesysteem zal stimuleren” nodig om klimaatverandering effectief tegen te gaan.

Het bedrijf wijst erop dat het in april plannen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen bekend heeft gemaakt. De laatste zittingen in de klimaatzaak waren toen al geweest en de plannen zijn daardoor niet meegenomen in de uitspraak van de rechter in mei, aldus Shell. Dankzij de plannen wil het gas- en olieconcern de uitstoot in 2030 met 20 procent verminderd hebben, en in 2050 met 100 procent.

Reactie Milieudefensie

De rechtbank in Den Haag oordeelde in mei dat Shell de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 45 procent moet terugdringen. Internationaal werd dit gezien als een belangrijke uitspraak, omdat de rechter bepaalde dat het bedrijf een verantwoordelijkheid heeft voor de reductie van broeikasgassen en mogelijk wereldwijd andere klimaatzaken in de hand werkt.

Milieudefensie stelt het besluit tot hoger beroep te hebben verwacht, maar het alsnog „teleurstellend” te vinden. „Wij zouden liever zien dat Shell nu al zijn tijd en energie steekt in het halen van het doel in plaats van het hoger beroep”, aldus directeur Donald Pols. Advocaat van Milieudefensie Roger Cox zegt het hoger beroep „met vertrouwen tegemoet” te zien. „De wetenschap is met de dag duidelijker over de gevolgen en oplossingen van klimaatverandering. In een duurzame toekomst is geen ruimte meer voor fossiele brandstoffen.”