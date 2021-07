Ruimtevlucht Amazon-oprichter Jeff Bezos geslaagd, crew geland

De commerciële ruimtevlucht van Amazon-oprichter Jeff Bezos en drie andere crewleden dinsdag is geslaagd. De raket New Shepard, ontwikkeld door het ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Bezos, steeg om even na 15.00 uur Nederlandse tijd op vanuit Texas. Zo’n 11 minuten later landden de vier crewleden in hun ruimtecapsule weer op aarde. Aan boord was ook de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, door de vlucht de jongste astronaut ooit.

De New Shepard reikte dinsdag tot een hoogte van 66,5 mijl (omgerekend zo’n 107 kilometer). Daarmee ging de raket voorbij de Kármánlijn (62 mijl) en de grens van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA (50 mijl) voor de dampkring. Daardoor mag Daemen zich nu de jongste astronaut ooit noemen. In de New Shepard zaten naast Bezos en Daemen ook Bezos’ broer Mark en Wally Funk (82), een vrouwelijke ruimtepionier.

Oliver Daemen is de vierde Nederlander die de ruimte bereikt, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. Daemen is de zoon van de Nederlandse ondernemer en miljonair Joes Daemen. Daemen kon, voor een fors bedrag, mee met de vlucht, nadat een ander persoon al 28 miljoen Amerikaanse dollar had geboden, maar uiteindelijk niet bleek te kunnen. „Elke seconde van deze vlucht was onbeschrijfelijk intens. De blik op de aarde vanuit de ruimte is onvergetelijk”, zegt Daemen in een reactie op de vlucht.

De ruimtevlucht is de eerste bemande raketlancering van het bedrijf van Bezos, die eerder dit jaar zijn werk als Amazon-topman neerlegde. Bezos wil in de toekomst toeristische ruimtevluchten mogelijk maken. Medemiljardairs en -pioniers Richard Branson (Virgin Galactic) en Elon Musk (SpaceX) hebben dezelfde droom. Branson reikte eerder deze maand met een ruimtevaartuig nog tot een hoogte van 86 kilometer.