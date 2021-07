PSV staat voor zware opgave in Europa

Guus Hiddink had een duidelijke opdracht voor Adick Koot, toen hij de centrale verdediger in de 85ste minuut bij zich riep om in te vallen. Het was september 1987, PSV stond thuis met 2-0 voor in de eerste Europacupwedstrijd van het seizoen tegen het Turkse Galatasaray.

Voor Koot, toen 24, was het zijn Europese debuut, maar hij moest niet in de verleiding komen er iets bijzonders van te maken. „Ik moest de voorsprong verdedigen”, zegt hij. „Guus drukte me op het hart onder geen beding mijn positie te verlaten.”

Na vier minuten besloot Koot, een dienstbare maar onopvallende speler uit Eindhoven, de instructies te negeren. Bij een aanval over de linkerflank stak hij het middenveld over. Er lag zoveel ruimte, hij móest wel. De bal belandde voor zijn voeten, net buiten het strafschopgebied. Koot: „Ik schoot zo hard als ik kon. Onderkant lat. Binnen.”

Het zou een cruciaal doelpunt blijken. In Istanboel hield PSV de Turken een week later op 2-0, genoeg om door te gaan naar de volgende ronde van de Europacup 1. Acht maanden later versloeg PSV Benfica in de finale.

Belangrijkste wedstrijd

Net als toen speelt PSV deze woensdagavond tegen Galatasaray zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen, gevolgd door de return in Istanboel, volgende week. Belangrijk verschil: het PSV van 34 jaar geleden was uitstekend op elkaar ingespeeld en met overmacht kampioen geworden. Het huidige team moet alles nog bewijzen.

Het cliché wil dat het nu al gaat om het belangrijkste duel van het jaar, terwijl de Eredivisie nog moet beginnen. In werkelijkheid gaat dat vooral op als PSV over twee wedstrijden verliest. Dan volgt een herkansing in de derde voorronde van de Europa League en is deelname aan Champions League definitief uit zicht. Inclusief de vele miljoenen die daarbij horen.

Bij winst heeft PSV nog niets. Om de groepsfase van de Champions League te bereiken moet de club na Galatasaray nóg twee tegenstanders verslaan. Ter vergelijking: het PSV van 1987-1988, met Hans van Breukelen, Søren Lerby en Wim Kieft, stond na zes duels (drie gewonnen, twee gelijk, een verloren) in de halve finale.

Hoe dan ook staat er woensdagavond veel op het spel. De club wil een einde maken aan de dominantie van Ajax. Dat PSV in het eerste seizoen onder de Duitse trainer Roger Schmidt op de tweede plek eindigde, was acceptabel. Maar de achterstand op Ajax, 16 punten, was zorgwekkend groot.

De Amsterdamse club is financieel en sportief de voorbije jaren weggelopen van de Nederlandse concurrentie, vooral door het spelersbudget flink op te schroeven en daardoor juist méér te verdienen. Die strategie is niet zonder risico, maar Ajax’ investeringen deden door opeenvolgende kampioenschappen, deelnames aan de Champions League en lucratieve transfers precies wat ze moesten doen: renderen. Wat weer ruimte gaf om het spelersbudget verder te verhogen.

Vliegwiel

Het is een vliegwiel dat PSV dankzij een relatief stabiele financiële basis en de steun van rijke investeerders ook zou kunnen aanzwengelen, maar daarvoor is meedoen in de Champions League een belangrijke voorwaarde. Vorig seizoen, waarin Ajax werd uitgeschakeld in de groepsfase, verdiende de landskampioen naar schatting al bijna 50 miljoen euro door deelname aan de Champions League, zo’n vijf keer meer dan PSV, dat de poulefase van de Europa League wel doorkwam.

Dat bedrag is vergelijkbaar met de ‘externe kapitaalinjectie’ die PSV afgelopen voorjaar aankondigde om „de concurrentiepositie nationaal en internationaal te versterken”. Het geld zou komen uit een nieuwe hypotheek op het stadion en uitbreiding van het zogeheten ‘partnerfonds’, waarin onder meer Philips, ASML en VDL Groep eerder al 30 miljoen euro staken in de vorm van langlopende leningen. Of de plannen al gerealiseerd zijn, wil PSV desgevraagd niet zeggen. Zeker is wel: Ajax doet weer mee aan de Champions League.

Om de kans op deelname te vergroten heeft PSV deze zomer behoedzaam geïnvesteerd in ervaren spelers. De 29-jarige middenvelder Davy Pröpper werd transfervrij teruggehaald van Brighton en de club kocht de evenoude verdediger André Ramalho voor 2,5 miljoen van Red Bull Salzburg, de oude club van Schmidt. Ook Marco van Ginkel (28), die al op huurbasis in Eindhoven speelde, maar vooral geblesseerd was, tekende een contract. Daar staat tegenover dat EK-gangers Donyell Malen en Denzell Dumfries nog niet terug zijn van vakantie en naar verwachting zullen vertrekken.

Veel zal ook afhangen van hoe de talenten het gaan doen. Denk aan aanvaller Cody Gakpo, uitblinker van vorig seizoen, die op het EK speelde en daarom in het thuisduel met Galatasaray waarschijnlijk nog niet zal spelen. De Brit Noni Madueke, eveneens aanvaller, veelbelovend maar grillig nog. En Mohamed Ihattaren, de creatieve middenvelder die in onmin raakte met Schmidt omdat hij niet de juiste instelling zou hebben. Even leek het erop dat hij zou vertrekken, maar in de laatste oefenwedstrijd tegen PAOK viel Ihattaren goed in.

Toeschouwers zijn tegen Galatasaray welkom in het Philips-stadion, zo’n 23.500. Adick Koot, die nooit meer zou scoren in een Europese wedstrijd, zal er niet bij zijn. Hij volgt het voetbal vanuit Zuid-Frankrijk, waar hij na een loopbaan bij AS Cannes en OSC Lille bleef wonen. Vooral de uitwedstrijd tegen Galatasaray maakte indruk op hem, vanwege de uitzinnige fans die naar elkaar toezongen vanuit verschillende hoeken van het stadion. „Een schitterend stereo-effect gaf dat.”