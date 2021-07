Politie: agenten mochten vrachtwagenchauffeur niet op motor aanhouden

De politie gaat onderzoeken of zij juist heeft gehandeld bij de zaak van de vrachtwagenchauffeur die eerder deze maand een Rotterdamse motoragent mogelijk opzettelijk aanreed. Dat zegt politiechef Fred Westerbeke van de eenheid Rotterdam dinsdag in een reactie op een mediaoptreden van een Rotterdamse agent. Die zei afgelopen weekend in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen dat de politie Rotterdam agenten in 2019 al had opgedragen de bewuste chauffeur niet meer op de motor aan te houden, maar dat alleen auto’s dat mochten doen. Westerbeke bevestigt dat dinsdag.

De motoragent kwam door de aanrijding om het leven. Later bleek dat de chauffeur van de vrachtwagen in 2015 ook betrokken was geweest bij een ongeluk met een politiemedewerker en vorig jaar kwam een 79-jarige vrouw om het leven nadat ze door de man was aangereden. Afgelopen weekend kreeg de omgekomen motoragent een eerbetoon, toen honderden van zijn collega’s in Rotterdam langs de weg stonden die de rouwstoet aflegde.

Volgens politiechef Westerbeke heeft korpschef Henk van Essen de toezegging van een onderzoek gedaan in een gesprek met demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA). Hoe het onderzoek eruit komt te zien, wordt in de komende weken uitgewerkt. „Met een evaluatie krijgen we Arno niet terug. Maar we kunnen wel met elkaar kijken of er lessen te trekken zijn of andere wegen zijn die we in de toekomst moeten bewandelen. We hebben niets aan verwijten, we moeten samen verder”, aldus Westerbeke.