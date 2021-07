‘Ook Macron was mogelijk doelwit Pegasus-spionage’

Was Macrons mobiel wel veilig?

Een mobiel telefoonnummer van de Franse president Emmanuel Macron is teruggevonden op een lijst met beoogde cyberspionagedoelwitten van Marokko. Dat maakte het Franse dagblad Le Monde dinsdag bekend. De lijst uit 2019 waar de nummers op staan is opgesteld door het Israëlische bedrijf NSO in opdracht van een niet nader genoemde Marokkaanse veiligheidsdienst.

Naast de naam van Macron zijn volgens The Washington Post inmiddels ook de namen van tien premiers, drie presidenten en een koning gevonden. Onder hen zijn de Marokkaanse koning Mohammed VI, de presidenten van Irak en Zuid-Afrika en Charles Michel, destijds premier van België, nu voorzitter van de Europese Raad.

Het Élysée laat aan Le Monde weten dat het „de feiten zeer serieus neemt als deze bewezen zijn”. Het nummer van Macron dat in de lijst staat, werd regelmatig en tot zeer recent veel door de president gebruikt. Ook de mobiele nummers van leden van Macrons kabinet kwamen in de lijst voor.

Webbedrijf Amazon, een van de grootste aanbieders van clouddiensten, heeft ondertussen besloten dat Pegasus geen gebruik meer mag maken van de infrastructuur van Amazon. Het bedrijf heeft NSO verbannen van zijn Amazon Web Services, zo meldde het in een e-mail aan nieuwssite Vice.

Pegasus is surveillancesoftware die heimelijk op iemands smartphone geïnstalleerd kan worden en daar alle data kan onderscheppen. NSO verkocht het product aan opsporings- en inlichtingendiensten wereldwijd. Uit publicaties door een consortium van zeventien mediaorganisaties bleek deze week dat Pegasus op grote schaal door autocratische regimes wordt misbruikt om bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten, advocaten, oppositiefiguren en journalisten te bespioneren.

NSO gebruikte de infrastructuur van Amazon onder meer om Pegasus stiekem op de toestellen van doelwitten te installeren. Vaak gebeurt dat via een onschuldig ogend bericht met een linkje erin. Wie daarop klikt, installeert ongemerkt het spionageprogramma. In sommige gevallen werd de software zelfs via een verborgen bericht geïnstalleerd, waarbij het slachtoffer zelfs nergens op klikt.

Het Israëlische ministerie van Defensie, dat exportvergunningen moet afgeven voor het gebruik van Pegasus en andere cybersurveillancetools, liet maandagavond weten „gepaste maatregelen” te nemen tegen landen die de software oneigenlijk gebruiken. Om wat voor maatregelen het gaat, lichtte het departement niet nader toe. (NRC)