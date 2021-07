Jumbo bekijkt mogelijkheden voor eigen flitsbezorgdienst zoals Gorillas of Flink

Jumbo bekijkt of het met een alternatief kan komen voor flitsbezorgdiensten als Gorrillas en Flink. De supermarktketen „ziet dat de consument er behoefte aan heeft”, aldus financieel bestuurder Ton van Veen. Concrete plannen ontbreken nog. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend bij de presentatie van cijfers over de eerste helft van 2021.

Flitsbezorgdiensten maken momenteel een snelle opmars met de belofte boodschappen binnen korte tijd te bezorgen, veelal binnen tien tot vijftien minuten. Van Veen: „De consument raakt eraan gewend dat je met één belletje of appje je producten bezorgd krijgt. Je kunt je daarvan distantiëren of jezelf op dit gebied opnieuw uitvinden. Wij zitten meer op dat tweede spoor.”

Over de eerste 28 weken van dit jaar – de supermarkten werken met cycli van vier weken – draaide Jumbo 5,36 miljard euro omzet. Dat is 5,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een flink deel van de groei werd gerealiseerd in de eerste maanden van 2021. Toen behaalde Jumbo 10 tot 15 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Winstcijfers gaf Jumbo niet. Wel maakte Van Veen duidelijk dat de winstontwikkeling achterblijft bij de omzetgroei. Jumbo verwacht daarbij dat de omzet in de tweede helft van het jaar wat lager zal liggen dan een jaar eerder. Dat houdt verband met de heropening van de samenleving, waardoor consumenten meer geld elders besteden. Verder speelt een rol dat grondstoffen en eindproducten duurder worden, en dat de inflatie toeneemt. Van Veen: „Ik maak mij wel zorgen over die combinatie, het heeft een stuwend effect op de kosten.”

Buiten de deur eten

De supermarkt hoopt dit jaar voor het eerst 10 miljard euro aan inkomsten te behalen. Met een consument die meer buiten de deur eet, en dus minder koopt in de supermarkt, moet de groei vooral uit nieuwe winkels komen. Dit jaar staat nog opening van 23 vestigingen gepland.

Nieuwe vestigingen komen er ook van restaurantketen La Place. Door de coronasluiting draaide dit Jumbo-onderdeel een dramatisch half jaar: de omzet kwam uit op 13 miljoen euro, 60 procent minder dan een jaar eerder.

Toch ziet Jumbo voldoende perspectief voor de formule. De komende jaren moeten „honderden” nieuwe vestigingen worden geopend. Van Veen: „Er is een blijvende behoefte aan gezonde, huisgemaakte alternatieven voor bijvoorbeeld een pizza. We zien dat de omzet de laatste weken herstelt, en ook voldoende groeimogelijkheden.”

Eerder werd bekend dat Jumbo voor La Place samenwerking is aangegaan met de Vermaat Groep. Die exploiteert nu een groot deel van de restaurants.