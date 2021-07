Directeur Spelen sluit afgelasting op laatste moment niet uit

De Olympische Spelen kunnen nog altijd geannuleerd worden, mocht het aantal besmettingen te hoog oplopen. Dat heeft directeur Toshiro Muto dinsdag gezegd tijdens een persconferentie, melden internationale persbureaus. Volgens Muto houdt de organisatie het aantal infecties met het coronavirus nauwlettend in de gaten en wordt indien nodig overlegd over eventuele maatregelen.

In aanloop naar het evenement, waarvan de openingsceremonie vrijdag plaatsvindt, zijn al bij verschillende sporters besmettingen geconstateerd. Zo kon de Nederlandse polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar vanwege een positieve test niet afreizen naar Tokio. De Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic, die al was gearriveerd in het olympisch dorp, kreeg maandag te horen dat hij het virus onder de leden had, terwijl ook twee spelers van het Zuid-Afrikaanse voetbalteam met een positieve test in quarantaine moesten.

Muto zei dinsdag dat sporters die zes uur voorafgaand aan hun wedstrijd negatief testen middels een PCR-test in actie mogen komen. De teammanager van Perusic, Martin Dokter, gaf maandag al te kennen dat mogelijk uitstel zal worden aangevraagd voor de eerste wedstrijd van de Tsjechische beachvolleyballers. Volgens het toernooischema komen zij maandag 26 juli in actie tegen Letland.