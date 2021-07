Offerfeest staat ook dit jaar in het teken van familie, vlees en het coronavirus

Wereldwijd wordt door moslims dinsdag Eid al-Adha, het Offerfeest, gevierd. Het is het belangrijkste islamitische feest. Ook dit jaar staat het in de schaduw van de coronapandemie. Grote bijeenkomsten zijn in veel landen nog verboden en ook het afreizen naar familieleden is soms moeilijk. Toch valt er ook genoeg te vieren.