Om mijn zorgen over het coronabeleid en de oplopende cijfers kracht bij te zetten, draag ik in openbare gebouwen en winkels nog steeds een mondkapje. Tot mijn spijt zie ik weinig medestanders om mij heen. Dus als ik de lokale drogist binnenstap, zet ik demonstratief mijn mondkapje op. Een winkelbediende in het gangpad volgt mijn handelingen met indringende blik. Ik interpreteer die als verbaasde bewondering voor mijn altruïstische keus om een niet-verplicht mondkapje te dragen en knik hem vriendelijk toe. Terwijl ik de winkel inloop, spreekt de winkelbediende mij op strenge toon aan: „Mevrouw, pakt u even een winkelmandje? Dat is hier namelijk verplicht.”

