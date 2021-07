‘Macron mogelijk doelwit van spionage door Marokko in Pegasus-zaak’

Een mobiel telefoonnummer van de Franse president Emmanuel Macron is teruggevonden op een lijst uit 2019 met beoogde spionagedoelwitten van Marokko. Dat meldt het Franse dagblad Le Monde dinsdag. De lijst waar de nummers op staan is opgesteld door het Israëlische bedrijf NSO in opdracht van een niet-geïdentificeerde Marokkaanse veiligheidsdienst.

Naast de naam van Macron zijn volgens de Amerikaanse krant The Washington Post inmiddels ook de namen van tien premiers, drie presidenten en een koning gevonden. Onder hen zijn de Marokkaanse koning Mohammed VI, de presidenten van Irak en Zuid-Afrika en Charles Michel, destijds premier van België, tegenwoordig voorzitter van de Europese Raad.

NSO raakte maandag in opspraak nadat een samenwerkingsverband van zeventien internationale media documenten in handen kreeg met daarin mogelijke doelwitten van overheidsdiensten wereldwijd die gebruikmaken van spionagesoftware Pegasus van NSO. In de documenten die aan het licht kwamen zouden de namen van zeker vijftigduizend criminelen en terreurverdachten, maar ook mensenrechtenactivisten, oppositiefiguren, zakenmensen en journalisten staan.

Het Elysée laat in een reactie aan Le Monde weten dat het „de feiten zeer ernstig neemt als deze bewezen zijn”. Het nummer van Macron dat in de lijst op is gedoken werd regelmatig en tot zeer recent veel door de president gebruikt. Ook de mobiele nummers van veertien ministers die destijds in Macrons kabinet zaten en zijn toenmalige premier stonden genoteerd.

