De bedden in het olympisch dorp zijn gemaakt van karton. Volgens de Amerikaanse atleet Paul Chelimo zijn ze bedoeld om te voorkomen dat sporters met elkaar onder de lakens duiken, omdat de bedden gemaakt zouden zijn voor één slaper. Ondertussen is duidelijk dat dit niet het geval is, de bedden zijn veel steviger dan ze eruit zien.

Foto Akio Kon/AFP