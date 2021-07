Israël boos over ijsboycot Ben & Jerry’s: ‘schandelijke capitulatie’ voor antisemitisme

In Israël en de Palestijnse bezette gebieden is een politiek conflict over ijsjes uitgebroken. Aanleiding is de aankondiging van de bekende Amerikaanse ijsfabrikant Ben & Jerry’s dat hij zijn producten niet meer zal verkopen in Palestijns bezet gebied. Daardoor dreigen ook de honderdduizenden Joodse kolonisten in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die door de internationale gemeenschap als illegaal worden beschouwd van de geliefde ijsjes verstoken te blijven.

De Israëlische regering reageerde furieus. Premier Naftali Bennett veroordeelde de stap als „moreel onjuist” en stelde dat de populaire ijsjes van Ben & Jerry’s nu „anti-Israëlisch” zijn geworden. Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid sprak van een „schandelijke capitulatie” voor antisemitisme. En ook oud-premier Netanyahu deed een duit in het zakje en twitterde: „Nu weten wij Israëliërs welk ijs NIET te kopen.”

Politiek geëngageerd

In een maandag gepubliceerde verklaring lichtte het moederconcern in de Amerikaanse staat Vermont het besluit toe. „We geloven dat het niet strookt met onze waarden om ijs van Ben & Jerry’s in de Bezette Palestijnse Gebieden te verkopen.” Ben & Jerry’s, eigendom van de Britse multinational Unilever, staat bekend als een sociaal en politiek geëngageerd bedrijf. Het sprak eerder onder meer zijn steun uit voor de Black Lives Matter-beweging, lhbti-rechten en vroeg aandacht voor de klimaatsverandering. Oprichters Ben Cohen en Jerry Greenfield zijn zelf overigens Joods.

Premier Bennett belde dinsdag direct met Unilever-topman Alan Jope om te protesteren tegen het besluit. Hij neemt dit „zeer ernstig” op, waarschuwde hij Jope, en Israël zal „krachtig antwoorden”.

Ben & Jerry’s stond al geruime tijd onder druk van pro-Palestijnse activisten om de verkoop in de bezette gebieden te staken. Het ijs komt van een fabriek in Israël die een licentie heeft van Ben & Jerry’s. Maar het moederbedrijf in Vermont maakte maandag bekend dat de licentie, die tot eind volgend jaar loopt, niet zal worden verlengd.

Nu weten wij Israëliërs welk ijs NIET te kopen Benjamin Netanyahu oud-premier

De Boycot, Desinvesteren en Sancties-beweging (BDS), die uit solidariteit met de Palestijnen campagne voert tegen buitenlandse bedrijven die hun producten afzetten in Israël en de bezette gebieden, met name in de Joodse nederzettingen, reageerde verheugd, al had ze liever gezien dat Ben & Jerry’s zich helemaal uit Israël had teruggetrokken. Dat is echter niet de bedoeling van Ben & Jerry’s en Unilever. Israël beschouwt de BDS-beweging als antisemitisch.

Het besluit om de licentie niet te verlengen ging gepaard met de nodige verwarring. Het lijkt vooral door het moederbedrijf van Ben & Jerry’s in het Amerikaanse Vermont te zijn genomen. De licentiehouder, Ben & Jerry’s Israël, zei dat hij gewoon zou doorgaan met de verkoop in heel Israël. „We roepen de Israëlische regering en alle consumenten op: sta niet toe dat Israël wordt geboycot”, zei dit bedrijf zelfs in een eigen verklaring en voegde er nog aan toe: „IJs maakt geen deel uit van de politiek.” Eigenaar Unilever tenslotte liet weten dat Ben & Jerry’s zelfstandig mocht beslissen of het nog ijs in de bezette gebieden wilde afzetten of niet maar dat de leveranties van producten aan Israël zelf niet ter discussie staan.

Mogelijk repercussies afzet in VS

Het besluit kan repercussies hebben voor Ben & Jerry’s afzet in de Amerikaanse thuismarkt. In 35 staten is al anti-BDS-wetgeving van kracht, die het in veel gevallen mogelijk maakt om stappen te ondernemen tegen bedrijven die Israël boycotten.

Lees ook: Zo lobbyt Israël tegen de anti-Israël-lobby

Al jaren speelt de vraag of bedrijven die zakendoen in of met Israël dat zouden moeten doen. Vorig jaar publiceerden de Verenigde Naties nog een omstreden lijst van bedrijven die zaken doen met Israëlische nederzettingen. Onder de 112 bedrijven was ook het Nederlandse Booking.com, dat zakelijke banden onderhoudt met de nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden. De nederzettingen zijn volgens de VN illegaal en dus zijn commerciële contacten daarmee dat ook. De lijst had geen directe sancties tot gevolg, maar het kan bedrijven wel onder druk zetten zich terug te trekken.

Met medewerking van Cosette Molijn