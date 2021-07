Immigratie naar Nederland vorig jaar flink gedaald

Vorig jaar kwamen 171.000 immigranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Dat zijn er 44.000 minder dan in 2019. Dat blijkt uit woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo’n 50.000 mensen met de Nederlandse nationaliteit keerden in 2020 terug naar Nederland, bijna vierduizend minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het immigratiecijfer daalt.

Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie en van buiten de landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland nam af en daalde met zo’n 30.000 personen naar 61.700. Ruim een derde van deze migranten kwam in het kader van gezinsmigratie naar Nederland. Andere veel voorkomende redenen waren studie, werk en asiel. Het aantal kennismigranten uit deze groep daalde in 2020 met bijna de helft.

Het aantal immigranten van binnen de EU en de landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland daalde met 15.000 ten opzichte van 2019. Met 109.000 migranten lag dit aantal weer op het niveau van 2018. Bij deze groep is sinds 2013 werk de meest voorkomende reden om te migreren, meer dan een derde kwam in 2019 naar Nederland om te werken. Voor 2020 zijn de cijfers van migratiemotieven voor deze groep nog niet bekend.